Premierul Tudose se intalneste luni cu reprezentantii medicilor de familie, dupa ce acestia au protestat saptamana trecuta in Piata Victoriei

La inceputul sedintei de Guvern din 15 noiembrie, premierul Tudose a afirmat ca medicii de familie au fost nevoiti sa se transforme "mai mult in contabili decat sa isi faca meseria"."Chiar au dreptate si, din pacate, chiar au foarte multa dreptate. Spun din pacate fiindca sistemul este in continuare foarte greoi, foarte birocratizat si medicii de familie s-au transformat sau au fost nevoiti sa se transforme mai mult in contabili decat sa isi faca meseria. Incercam sa gasim solutii. Prima etapa este vineri, intr-o consultare pe draft, si de luni sa incercam, si impreuna cu Ministerul de Finante, sa reglam niste lucruri", declara atunci Tudose.Premierul a discutat pe 15 noiembrie, la Guvern, cu o delegatie a medicilor de familie care au protestat in Piata Victoriei.Totodata, reprezentantii medicilor de familie si ai pacientilor din mai multe judete au pichetat la inceputul lunii sediile prefecturilor si caselor judetene de asigurari de sanatate. Ei au acuzat subfinantarea asistentei medicale primare si imposibilitatea medicilor de familie de a-si practica meseria in conditii optime.Presedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, Rodica Tanasescu, spunea, la inceputul lunii, ca legea in domeniu ar trebui modificata in ceea ce priveste regulile administrative de prescriere, unde sunt o multime de prevederi care interzic medicului de familie sa elibereze retete cu medicatie frecvent folosita si la care pacientul nu are acces, si nu in privinta regulilor profesionale.