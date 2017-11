Soros a vorbit pentru prima data despre atacurile Ungariei la adresa sa: Minciuni si distorsiuni, metafore ce amintesc de anii '30

Soros, nascut in Ungaria, spune ca Budapesta "starneste sentimente anti-musulmane si foloseste metafore antisemite ce amintesc de anii ’30".Cunoscutul investitor a respins si cele sapte afirmatii din "consultarea nationala" desfasurata de guvernul Orban, in care se spune ca Soros vrea sa aduca un milion de migranti pe an in Europa, sa forteze relocarea lor in tari UE si sa le plateasca fiecaruia cate 1.000 de europe.