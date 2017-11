Senatul dezbate luni proiectul pentru achiziţia primului sistem de rachete Patriot

Proiectul de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot va fi dezbatut luni in Comisia de aparare a Senatului si tot luni urmeaza sa fie votat si in plen, pentru a ajunge marti la Camera Deputatilor, forul decizional in acest caz, scrie news.ro.





Comisia de aparare se va intruni la ora 11.30 pentru dezbaterea si aprobarea raportului in cazul proiectuilui de lege pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)". Actul normativ ar urma sa ajunga luni dupa-amiaza in plenul Senatului, pentru ca marti sa fie dezbatut de Camera Deputatilor, dupa cum a declarat saptamana trecuta Liviu Dragnea.





Liderul PSD, a declarat, joi seara, la Baile Herculane, ca senatorii din Comisia de Aparare s-au aflat ¬la o activitate la invitatia unui sef de institutie importanta¬, cand ar fi trebuit sa se ia in discutie achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, dar ca nu vor fi probleme in adoptarea acestuia. Proiectul va fi discutat, luni, la Comisie, tot luni in plenul Senatului, iar marti va ajunge la Camera Deputatilor. Intrebat daca nu se incearca blocarea proiectului, Dragnea a raspuns: ¬Sa fim seriosi!¬.





Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raetchi, le-a transmis duminica senatorilor PSD din Comisia de Aparare, cu o zi inainte de raportul privind cumpararea sistemelor de rachete Patriot, ca niciun interes personal al lui Liviu Dragnea nu poate fi mai presus de siguranta nationala si de credibilitatea ei pe plan international si ca este esential ca luni, deasupra oricaror indicatii politice neoficiale, sa fie adoptat acest proiect.





Apelul lui Raetchi vine dupa ce, la inceputul saptamanii trecute, senatorii PSD au absentat de la avizarea acestui proiect.