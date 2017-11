Judecarea dosarului Colectiv, asteptata sa inceapa luni la Tribunalul Bucuresti

Tribunalul Bucuresti a amanat la ultimul termen, pentru data de luni, 20 noiembrie, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului, scrie Agerpres.





Decizia de amanare, motivata de instanta prin faptul ca nu au fost citate doua parti civile in Italia, i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv.





Patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - sunt acuzati de ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. In dosar mai sunt judecati Daniela Nita - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.





In rechizitoriul intocmit de Parchetul General se arata ca patronii Colectiv "au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, sector 4, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara de 30.10.2015".





Cristian Popescu-Piedone este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit, cauzand vatamarea intereselor legitime ale unor persoane fizice si ale Sectorului 4 al municipiului Bucuresti. De asemenea, au fost deferite justitiei alte trei persoane din cadrul primariei: Aurelia Iofciu - sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Motoc - referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu.





Potrivit DNA, infractiunea de abuz in serviciu retinuta in sarcina inculpatilor consta in eliberarea acordurilor si autorizatiilor de functionare pentru doua societati comerciale intr-o modalitate care a incalcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea ca nu au fost respectate dispozitiile privind controlul dupa emiterea autorizatiilor.