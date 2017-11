Probleme grave in organizarea examenului de rezidentiat: Cum au ajuns unii dintre cei mai buni absolventi de Medicina sa pice examenul, din cauza baremului de corectare gresit

Ce spun absolventii de Medicina care au sustinut duminica rezidentiatul

Ce spune Ministerul Sanatatii

Peste 6.800 de absolventi ai facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie au sustinut, duminica, examenul de rezidentiat, cei mai multi candidati, peste 5.000, fiind in domeniul medicinei. La nivel national au fost scoase la concurs aproape 4.000 de locuri. Cea mai mare concurenta - 4,9 candidati pe loc - a fost la Medicina dentara.La fel ca in anii trecuti, concursul de rezidentiat s-a desfasurat in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.Candidatii la rezidentiat, in special cei din Bucuresti, au scris duminica pe retelele de socializare ca au obtinut cu greu recorectarea lucrarilor, dupa ce au acuzat, in centrul de examen din Bucuresti, corectarea acestora pe o grila gresita.In cateva comentarii pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii, candidatii la rezidentiat acuza, insa, probleme si in alte centre de examen din tara: "Am auzit de la colegi de ai mei ca si in alte centre universitare din tara au fost probleme de genul, de ce nu se rescaneaza toate lucrarile la nivel national? Ca sa nu mai mentionez faptul ca e un examen national, cu clasificare nationala, de ce Bucurestiul e mai deosebit? Ar trebui pastrata corectitudinea nationala", a scris un candidat la examen.Absolventii de Medicina mai povestesc si ca au fost anuntati ca toate lucrarile din Bucuresti vor fi recorectate, dar acest lucru se va intampla in lipsa lor. Mai multi candidati spun, inclusiv in comentarii pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii , ca se tem de posibile fraude, in conditiile in care lucrarile sunt recorectate in absenta lor."Problema cea mai mare e urmatoarea: lucrarile au fost corectate in prezenta noastra: eu am vazut punctajul pe calculator si am verficat sa fie acelasi cu cel scris de mana. Ce ii va impiedica la recorectare pe colegii dvoastra, fara a avea martori si fara sa fim NOI prezenti in sala sa vada un punctaj pe calculator si sa treaca altul pe caiet? De exemplu o persoana care a luat punctaj mic, la rescanare, poate, cu siguranta sa aiba punctaj mai mare. Nu-mi spuneti ca e imposibil. Orice e posibil daca ai cunostintele potrivite. Stiti, miroase dubios, trebuie sa recunosc. Si mai e o problema, noi, astia care am muncit pt punctajul acesta, avem acele puncte, de unde ne asigurati ca nu vom avea punctaj mai mic? Se poate intampla fix acelasi lucru. Sunteti constient ca daca se va intampla asta, vom depune din nou contestatie, urmand sa fie recorectate a 3a oara?" - comentariu al unui candidat la rezidentiat pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii.Oamenii cer, de asemenea, Ministerului Sanatatii sa publice urgent baremele de corectare corecte pe site-ul institutiei."Unii au iesit mai devreme cu vreo ora si cum nu stiau de situatia baremelor (gresite - n.red.), au intrat in depresie sau mai stiu eu ce...", mai spune un candidat la examen."Cand vom afla ce veti face in continure? Ati fost atat de vag in mesajul de pe Facebook ... Noi mai dormim la noapte, domnule Ministru?", intreaba un candidat la rezidentiat, pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii.

Ministerul Sanatatii a recunoscut duminica seara, intr-un comunicat, problemele de la centrul de examen din Bucuresti: "Urmare a problemelor tehnice sesizate de Comisia locala de Rezidentiat Bucuresti in timpul procedurii de scanare a grilelor de concurs, Comisia centrala a decis rescanarea tuturor grilelor pentru candidatii din Centrul Universitar Bucuresti. Ministrul Sanatatii a fost informat in aceasta dupa amiaza de catre coordonatorul de Rezidentiat, secretarul de stat Corina Pop despre situatia creata si a solicitat recorectarea grilelor, transparent, astfel incat candidatii sa nu fie nedreptatiti."





Rezidentiat 2017: peste 6.800 de candidati pentru 4.000 de locuri

Peste 6.800 de absolventi ai facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie au sustinut, duminica, examenul de rezidentiat, cei mai multi candidati, peste 5.000, fiind in domeniul Medicinei. La nivel national au fost scoase la concurs aproape 4.000 de locuri. La fel ca in anii trecuti, concursul de rezidentiat s-a desfasurat in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Candidatii la rezidentiat au concurat duminica pentru 3.565 de locuri pentru Medicina, 258 de locuri pentru Medicina dentara si 136 de locuri pentru Farmacie, iar la concurs s-au inscris 6.818 candidati.



Cei mai multi absolventi au candidat pentru posturile de rezidenti in Medicina - 5.054, alti 1.277 in domeniul Medicinei dentare si 487 in domeniul farmaceutic.



Concurenta a fost de 1,4 candidati pe loc pentru Medicina, 4,9 candidati pe loc pentru Medicina dentara si 3,6 candidati pe loc pentru Farmacie.

Concursul de admitere la rezidentiat s-a desfasurat sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe durata a patru ore. Ocuparea locurilor/posturilor de specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu in centrul universitar de concurs.