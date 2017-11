Protest pe drumul european Iasi-Roman, pentru amplasarea unor pasarele pietonale intr-o zona in care au loc accidente rutiere

Cateva zeci de persoane protesteaza, duminica seara, in localitatea Valea Lupului din judetul Iasi, cerand autoritatilor amplasarea unor pasarele pietonale pe drumul european care face legatura intre Iasi si Roman, intrucat in zona au loc frecvent accidente rutiere, relateaza News.ro.





Oamenii s-au adunat in jurul orei 16.00 in zona unei treceri de pietoni aflata la iesirea din localitatea Valea Lupului, aflata la granita cu municipiul Iasi.





Protestatarii, in numar de cateva zeci, s-au aratat nemultumiti ca primaria din Valea Lupului, dar si autoritatile jutene iesene ignora cererile localnicilor privind ridicarea unor pasarele pietonale peste drumul european dintre Iasi si Roman. Manifestantii au pancarte pe care scrie "Vrem pasarele¬ si "Viata are prioritate¬.





Oamenii au blocat traficul rutier in zona, traversand soseaua, pe trecerea de pietoni, intr-un sens, apoi in celalalt.





¬Am tot cerut sa se faca aceste pasarele, dar ne tot plimba dintr-o parte in alta. De promisiuni suntem satui. Din pacate autoritatile sunt luate prin surprindere de fiecare data cand se intampla ceva rau. Nu putem trai cu frica in san ca o nenorocire ni se poate intampla noua sau cuiva drag¬ a spus Cristian Nistor, unul dintre initiatorii protestului.





La fata locului se afla mai multe echipaje de politisti si jandarmi. Nu au fost semnalate incidente.





In zona se produc frecvent accidente de circulatie, in conditiile in care drumul european are doua benzi pe sens, iar unii soferi ruleaza cu viteza mare.

Ultimul accident s-a petrecut in 9 noiembrie, cand o asistenta medicala de la un spital iesean a murit, fiind lovita violent de o masina chiar pe trecerea de pietoni.