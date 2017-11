Proteste fata de modificarea legilor justitiei, in Bucuresti, Oradea si Cluj: "Un pas mic pentru Dragnea, un salt urias pentru Romania!"

Mai multe mitinguri de protest fata de modificarea legilor justitiei sunt anuntate, duminica, pe Facebook, in Bucuresti, Cluj si Oradea, de catre comunitatile si organizatiile 600000 pentru Rezistenta, Insistam, Contract Romania, Declic, Coruptia Ucide si Umbrela Anticoruptie. Evenimentele sunt asteptate sa inceapa de la ora 18.00, sub titlul "Un pas mic pentru Dragnea, un salt urias pentru Romania". Evenimentul face trimitere si la noul dosar al lui Liviu Dragnea, in care este urmarit penal de DNA pentru fraudarea fondurilor europene, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat.





Ce scriu organizatorii:









Daca cerem TOTI intr-un glas UN SINGUR LUCRU, avem sanse mari de izbanda. Sa fim uniti de data asta si sa aratam asta si prin imagine unitara si scop unitar.





Liviu Dragnea se afla LA UN PAS de a pierde puterea si de a-si pierde libertatea. Odata cu el toata caracatita de politicieni care a parazitat Romania in ultimii zeci de ani.

Noi, cei ce nu ne dorim sa fim o natie de hoti suntem la un pas de a ne lua tara inapoi. Sau de a o pierde, de a deraia de la directia europeana!

Ne aflam intr-un MOMENT CRUCIAL pentru directia in care va merge Romania in urmatorii ani.

Din acest motiv este vital sa actionam ACUM! In saptamanile care urmeaza se va decide totul. Dragnea a declarat, cu subiect si predicat, RAZBOI institutiilor europene care il acuza ca a furat 21 de milioane de euro, DNA-ului si celoralete institutii din justitie care ii cerceteaza faptele. "VA FI RAZBOI", cu toti cei ce isi doresc o clasa politica purificata de coruptie, razboi cu cei ce il contesta, dar si cu cei ce i-au ales. Cu noi toti!

Ne intalnim duminica la ora 18.00 pm, ora Romaniei, in pietele publice din localitatile noastre, fie din tara, fie din diaspora. Spunem NU asaltului asupra justitiei! Aparam independenta justitiei si ne opunem proiectelor de modificare a legilor justitiei discutate in acest moment in Parlament.