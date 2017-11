Liviu Pop: Ministerul Educatiei va avea, in 2018, cel mai mare bugetul din ultimii 10 ani, dar nu pot da cifre precise

Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta duminica la Iasi, ca pentru anul 2018 invatamantul va avea pregatit cel mai mare buget din ultimii 10 ani, dar nu poate da cifre exacte, acesta mentionand ca depinde foarte mult si de proiectele europene pe care ministerul le-a depus, scrie Agerpres.





"Avem un buget maximal, daca il pot numi asa. Cel mai mare buget din ultimii 10 ani. Eu cred ca e important si pe zona universitara sa eficientizam costurile, sa asiguram toate costurile salariale. Asa cum bine stiti, la rectificarea bugetara am alocat o parte din sentintele judecatoresti, tot ce inseamna crestere salariala am acoperit. Ramane sa ne vedem anul viitor cu un buget mult mai consistent si mult mai eficient folosit. In rest, toate lucrurile punctate de Consiliul National al Rectorilor sunt preluate de MEN, si alaturi de ei vom desfasura toate activitatile in special pe zona universitara", a declarat presei ministrul Liviu Marian Pop.





Intrebat fiind cu cat va fi mai mare bugetul de anul viitor, acesta a declarat ca nu poate da cifre precise, insa a mentionat ca depinde foarte mult si de proiectele europene pe care ministerul le-a depus.





"Urmeaza sa se semneze contractele de finantare. Mai avem si proiectele mari, biblioteca scolara virtuala, catalogul electronic cu evidenta elevilor, internet in toate unitatile scolare. Proiecte care inseamna inca 100 milioane de euro", a declarat ministrul Pop.





Conform declaratiilor sale, in cel mult trei saptamani ministerul va avea "datele clare" din perspectiva bugetului anului 2018.





Prezent la conferinta, presedintele Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu, a declarat ca pentru 2018 universitatile solicita o majorare cu 40% a finantarii de baza, si 50 de procente in plus la investitii fata de acest an.





"Sunt convins ca se va respecta angajamentul privind finantarea Educatiei. Ca sa ajungem la sase la suta din PIB in 2020 se discuta de patru cresteri anuale de 11%. Sunt convins ca va fi o crestere anuala mai mare de 11% pe Educatie. Din pacate, in pofida eforturilor Ministerului Cercetarii, nu acelasi lucru se va intampla cu bugetul Cercetarii. In 2015, bugetul alocat acestui domeniu a fost 0,32 la suta din PIB, a scazut la 0,29 % in 2016, va scadea la 0,27% anul acesta. In 2018 si in anii urmatori ar trebui sa ajunga la 1%, dar vedem ca pe partea de cercetare bugetul scade. Exista opinia in randul universitatilor ca daca era impreuna cu Educatia, Cercetarea s-ar fi inscris in trendul pozitiv de crestere", a declarat presedintele CNR, Sorin Cimpeanu.