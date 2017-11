Prognoza meteo pentru cele 3 luni de iarna: Temperaturi in limitele normale ale perioadei si precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor

In, temperatura medie lunara va avea valori apropiate de normalul climatologic, local mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar si mai ridicate in sud-est. Masuratorile de specialitate arata o medie multianuala lunara pentru prima luna de iarna de -0,8 grade Celsius, fiind luati in calcul parametrii monitorizati in intervalul 1981 - 2010. In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, valori medii de temperatura intre - 5 si 0 grade Celsius in Transilvania si Moldova, intre zero si doua grade Celsius, in Banat si Crisana, intre -2 si 1 grad Celsius, in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea, intre zero si trei grade Celsius.Precipitatiile totale in luna decembrie vor fi, local, excedentare in regiunile centrale, estice si sud-estice si apropiate de mediile climatologice in restul teritoriului. Media multianuala a precipitatiilor pentru luna decembrie este stabilita la 44,8 litri/metru patrat. Cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Maramures (pana la 92 l/mp) si Banat si Crisana (pana la 70 l/mp), iar cele mai scazute in Dobrogea si Moldova (pana la 40 l/mp).Pentru, meteorologii estimeaza temperaturi medii ale aerului ce vor fi apropiate de normal, exceptand centrul, nordul si nord-estul tarii, unde vor fi, local, sub media climatologica. In conditiile in care media multianuala a lunii este de-2,1 grade Celsius, cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Moldovei si Transilvaniei (intre-7 si-1 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate se vor consemna in Muntenia (intre-2 si 0 grade Celsius) si Dobrogea (-1 si 2 grade Celsius).Cantitatile totale de precipitatii vor fi in luna ianuarie, in general, excedentare in cea mai mare parte a teritoriului, norma climatologica fiind de 33,6 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Maramures (pana la 74 l/mp), Oltenia (pana la 57 l/mp) si Banat-Crisana (pana la 54 l/mp). La polul opus se afla Dobrogea si Moldova, cu cantitati de precipitatii cuprinse intre 14 si 31 l/mp.In, temperaturile medii vor avea valori apropiate de normalul climatologic in cea mai mare parte a tarii, media lunara fiind stabilita la-1 grad Celsius. Pe regiuni, temperaturile medii vor fi cuprinse intre-5 si zero grade Celsius, in Moldova si Transilvania, intre-2 si 2 grade Celsius in Oltenia, si intre zero si doua grade Celsius, in Banat si Dobrogea.Cantitatile totale de precipitatii in februarie vor fi apropiate de normalul climatologic in regiunile sudice si estice, dar in restul tarii vor fi in general excedentare. Masuratorile de specialitate au stabilit o norma medie lunara a precipitatiilor, pentru februarie, de 31,6 l/mp, conform ANM. In zona Maramuresului, cantitatile medii de precipitatii ar putea ajunge la 57 l/mp, in Oltenia la 55 l/mp, in Banat si Crisana (pana la 50 l/mp), iar in Dobrogea si Moldova, 26, respectiv 28 l/mp.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.La sfarsitul lunii octombrie, directorul general adjunct al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, anunta ca in prima luna de iarna, vor aparea in mod normal episoade cu ger pe zone mai extinse si temperaturi de minus 20 de grade Celsius, iar pentru luna ianuarie "semnalul dat de centrul european si de alte centre climatologice din lume este ca temperaturile ar putea fi sub media climatologica pe partea de nord si de centru a teritoriului, apropiate de norma in rest, iar precipitatiile sa fie mai multe in partea de centru si de vest a tarii"."Acest semnal poate fi ingrijorator, stiut faptul ca luna ianuarie este statistic cea mai rece luna din calendar, in care in noptile cele mai reci putem avea temperaturi sub minus 30 de grade si acest semnal al unor temperaturi mai scazute decat norma este un semnal al unor episoade de ger", a aratat Florinela Georgescu, la o videoconferinta cu prefectii, la sediul MAI, in 20 octombrie.Florinela Georgescu a mai precizat atunci ca centrele climatologice din lume vorbesc despre posibilitatea ca fenomenele cele mai severe sa fie in a doua parte a iernii: "Deci trebuie sa fim foarte atenti ce urmeaza dincolo de jumatatea lunii ianuarie si mai ales in luna februarie, stiut fiind ca in ultimii ani episoadele cu ger mai sever au fost in aceasta perioada a iernii."Media climatologica pentru iarna 2016/2017 a fost de-2,5 grade C, fata de valoarea din iarna precedenta de 1,3 grade C si de fata de o medie de-1,3 grade C in perioada 1981-2010. In 2016, au fost emise 101 avertizari generale, in crestere de la 96 in 2015. De asemenea, in iarna 2016-2017 au fost emise 24 de avertizari nowcasting Cod portocaliu, fata de 9 in iarna 2015-2016.