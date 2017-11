Starea de sanatate a regelui Mihai nu s-a agravat in ultima perioada, dar ramane ingrijoratoare

Medicii au administrat o medicatie care sa usureze somnul si respiratia, iar scaderea accentuata a capacitatilor fizice si a capacitatii de comunicare, precum si imposibilitatea de a se deplasa fara ajutor au ramas la acelasi nivel, precizeaza Casa Regala.Regele Mihai este ingrijit la domiciliul sau din Elvetia."Medicii au transmis faptul ca, in actuala stare in care se afla Majestatea Sa, Principesa Mostenitoare Margareta poate sa se intoarca in Romania deocamdata, pentru a-si relua activitatile publice", se mai arata in comunicat."Medicii considera prea riscanta deplasarea Regelui Mihai de la resedinta privata la spital. Ei sunt unanimi in recomandarea ca tratamentul administrat Majestatii Sale sa se concentreze acum pe prevenirea suferintei si pe pastrarea confortului fizic si psihologic al Suveranului", mai precizeaza Casa Regala."Inalt Preasfintia Sa Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale a fost la resedinta din Elvetia, in mai multe randuri, si a dat impartasanie Regelui nostru. De asemenea, reprezentanti ai sai se deplaseaza frecvent la resedinta regala", au transmis reprezentantii Casei Regale."In afara de Principesa Mostenitoare Margareta si de Principele Radu, prezenta la resedinta privata din Elvetia va continua sa fie limitata doar la fiicele Majestatii Sale si la Mitropolitul Iosif (sau trimisul sau)", se mai arata in comunicat.