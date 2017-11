Patronatele cer retragerea modificarilor aduse legii dialogului social, care obliga firmele sa negocieze cu angajatii noile contracte de munca pentru mutarea contributiilor

Confederatia patronala Concordia reuneste cele mai puternice federatii sectoriale din economia romaneasca si cuprinde sapte din primele zece companii dupa numarul de angajati si cifra de afaceri."Confederatia patronala Concordia isi manifesta surprinderea si indignarea fata de procesul legislativ total netransparent in adoptarea unei initiative legislative cu impact major asupra relatiilor de munca si care, in acelasi timp, ridica semne serioase de intrebare cu privire la constitutionalitatea acestuia", se arata intr-un comunicat citat de News.ro.Reprezentantii confederatiei spun ca actul normativ adoptat contine prevederi asupra carora nu a existat nicio consultare cu partenerii sociali, patronate si sindicate deopotriva: "Aceste prevederi obliga in mod nerealist si intempestiv toti angajatorii din Romania sa initieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice pentru transferul contributiilor sociale si de sanatate de la angajator la angajat, in ciuda faptului ca efectele transferului acestor contributii nu au fost clarificate.""Consideram ca prin masurile mentionate se are in vedere de fapt un transfer incorect si fortat de responsabilitate catre angajatori si sindicate pentru deciziile asumate unilateral de Guvernul Romaniei prin OUG nr. 79/2017, care produc efecte negative, atat asupra angajatorilor, cat si asupra angajatilor intr-o perioada in care nici unii, nici ceilalti, nu pot anticipa magnitudinea acestor decizii", mai sustin reprezentantii Concordia.Patronatul considera ca actul normativ contine articolul VII asupra caruia nu a existat niciun fel de consultare prealabila a partenerilor sociali: "Acest articol nu a fost inclus in proiectul transmis catre institutiile avizatoare, cu atat mai putin catre Consiliul Economic si Social (CES). O astfel de abordare reprezinta o incalcare grava a principiilor dialogului tripartit, consfintite de catre Conventiile internationale in materie (ratificate si de Romania), ceea ce nu poate decat sa afecteze negativ calitatea dialogului social."Reprezentantii Concordia mai afirma ca proiectul transmis incomplet spre avizare catre CES a primit aviz negativ: "Noua forma a proiectului nu este insotita de avizul de oportunitate emis de Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul si nici de avizul Ministerului Justitiei, Consiliul Legislativ a avizat proiectul OUG cu observatii si propuneri, subliniind inclusiv nerespectarea prevederilor constitutionale."Totodata, textul de la articolului VII este imprecis formulat, generand probleme de interpretare si aplicare, "ceea ce conduce la incalcarea principiului privitor la calitatea si claritatea legii", exigenta impusa in mod constant de Curtea Constitutionala, se mai arata in comunicatul Concordia.Membrii Concordia considera ca astfel de masuri destabilizeaza suplimentar dialogul social si intensifica o situatie de incertitudine si lipsa de predictibilitate in raporturile de munca si in dezvoltarea mediului de afaceri, "in conditiile unei lipse totale de transparenta in adoptarea unor masuri care nu sunt fundamentate pe un dialog social real si pe un studiu de impact".Confederatia patronala contesta "modul impredictibil si netransparent de elaborare a politicilor publice, dar si termenul nerezonabil de implementare, de numai o luna calendaristica" si solicita prorogarea termenului de aplicare a acestora pentru a permite realizarea unui studiu de impact si desfasurarea unui proces real si efectiv de consultare.