Peste 6.800 de absolventi ai facultatilor de Medicina sustin duminica examenul de rezidentiat pentru aproape 4.000 de locuri

Absolventii facultatilor de Medicina, Medicina dentara si Farmacie vor putea concura pe un numar de 3.565 locuri si posturi pentru medicina, 258 locuri pentru Medicina dentara si 136 locuri si posturi pentru Farmacie, iar la concurs s-au inscris 6.818 candidati.Cei mai multi absolventi candideaza pentru posturile de rezidenti in Medicina - 5.054, alti 1.277 in domeniul medicinei dentare si 487 in domeniul farmaceutic.Concurenta este de 1,4 candidati pe loc pentru Medicina, 4,9 candidati pe loc pentru Medicina dentara si 3,6 candidati pe loc pentru farmacie.Ministerul Sanatatii spune ca in acest an numarul locurilor si posturilor de la domeniul medicina a fost suplimentat cu 95, fiind stabilit in functie de cifra de scolarizare, de capacitatea de pregatire a centrelor universitare si de solicitarile unitatilor sanitare.Concursul de duminica se va desfasura sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe o durata de patru ore. Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu in centrul universitar de concurs.