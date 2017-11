O masina a luat foc in trafic pe bulevardul Magheru din Bucuresti. Circulatia in zona este ingreunata

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, incendiul s-a produs pe bulevardul Magheru, in zona Piata Romana, unde o masina a luat foc in trafic.Pasagerii au reusit sa se salveze inainte ca flacarile sa cuprinda in totalitate masina, neexistand victime.Conform sursei citate, la fata locului au fost trimise doua autospeciale de stingere si un echiupaj SMURD, iar incendiul a fost stins. Masina a ars in totalitate, a adaugat ISU.