Liviu Pop: Manualele de clasa a V-a vor ajunge luni in scoli. Editurile care nu fac livrarile vor fi sanctionate

Liviu Pop le-a declarat jurnalistilor, dupa o vizita la o scoala din localitatea Paun, judetul Iasi, ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni dimineata si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru."17 noiembrie era termenul de livrare catre inspectoratele scolare. Toate inspectoratele lucreaza alaturi de colegii nostri directori sambata si duminica in asa fel incat luni sa avem toate manualele la care s-au castigat licitatiile. Luni la ora 12.00 vom avea situatia clara la nivel national, iar acele edituri, daca vor fi, eu sper sa nu fie, care nu au livrat manualele vor fi sanctionate in conformitate cu contractul, adica 0,5 la suta pe zi de intarziere, din valoarea contractului", a afirmat Liviu Pop.El a adaugat ca nu s-a razgadit in privinta introducerii manualului unic: "Nu o sa ma razgandesc niciodata cu lucrurile bune pe care le-am pus in programul de guvernare"."Manualul de baza va fi pentru fiecare programa scolara. Pe langa manualul de baza, oricine poate sa faca manuale auxiliare, manuale alternative sau cum vreti sa le numiti, dar important este ca toate acestea sa fie avizate de catre Ministerul Educatiei. Stiu ca exista foarte multe entitati care isi doresc sa doneze anumite auxiliare, anumite materiale, mijloace. Toate acestea trebuie avizate de minister. Tot ceea ce intra si se foloseste in actul de predare ar trebui sa fie avizat de ministerul Educatiei, prin Inspectoratele Scolare sau prin intermediul Casei Corpului Didactic, dar foarte important calitatea sa fie verificata. Ceea ce nu s-a facut in Romania in ultimii cinci ani", a incheiat Liviu Pop.