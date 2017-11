Elena Udrea, replica la dezvaluirile HotNews: Poti afirma ca simplul fapt ca eu ii cunosc pe patronii Euro Construct este dovada ca eu l-as fi ajutat cu ceva pe Dragnea???

Sambata, intr-o postare pe Facebook in replica la un articol HotNews.ro , Udrea se intreaba retoric daca "simplul fapt" ca ea ii cunoaste pe patronii firmei Euro Construct, care a lucrat in asociere cu Tel Drum intr-unul dintre proiectele pe bani europeni ale CJ Teleorman investigate de DNA si OLAF , este o dovada ca l-ar fi ajutat cu ceva pe Dragnea."Deci, dupa ce au vazut securistii ca nu merge sa ma asocieze direct cu Dragnea, ca nici macar nu il cunosteam si nici pana acum nu cred ca am schimbat mai mult de patru cuvinte cu el, adica de doua ori ¬Buna ziua!¬, au gasit alta explicatie.Nu stiu pe unde, la o lucrare de constructii, posibil chiar aceasta din dosarul lui Dragnea, Tel Drum era asociat cu Euroconstruct!!! Aha??!! Si???!!!Chiar daca ar fi asa, pentru ca nu am decat informatii date de slugile de presa ale Sistemului pana acum, poti afirma ca simplul fapt ca eu ii cunosc pe patronii(sau fostii patroni, nu mai stiu) de la aceasta firma, este dovada ca eu l-as fi ajutat cu ceva pe Dragnea??? Pai pe logica aceasta, este mult mai simplu de concluzionat ca l-am ajutat pentru ca era prieten cu Kovesi, Coldea si Maior, cu care petreceam toti, impreuna. Ba chiar as putea eu sa afirm ca ei mi-au cerut sa ii dau o mana de ajutor, pentru ca impartea banii cu ei!Merge? Ce ziceti?" - scrie Udrea pe Facebook, in replica la un articol HotNews.ro.Reamintim ca mai intai, joia trecuta, Udrea a simtit nevoia sa scrie pe Facebook ca "niste lichele securiste" incearca sa o "amestece in dosarul Tel Drum, care a executat o lucrare de drumuri in Teleorman din fonduri europene gestionate de MDRT cand Dragnea era presedinte CJ" iar ea era ministru.Plecand de la aceasta postare de joi, HotNews.ro s-a apucat a doua zi sa prezinte un contract dintre cele investigate de Oficiul european de lupa antifrauda (OLAF) si Directia Nationala Anticoruptie (DNA), in care lucrarile de reabilitare a unui drum din Teleorman erau realizate de o asociere Tel Drum - Euro Costruct Trading 98. Aceata din urma firma este cunoscuta ca facand parte din asa-numitul "Grup de la Golden Blitz", formata din oameni de afaceri despre care presa a scris de-a lungul vremii ca sunt apropiati Elenei Udrea si fostului presedinte Traian Basescu.Legat de acest contract, care in anul 2011 s-a soldat cu corectii financiare suportate din bani de la bugetul de stat, in loc sa fie utilizate fondurile europene, CJ Teleorman, condus atunci de actualul presedinte PSD, Liviu Dragnea, a beneficiat de clementa din partea ministerului condus de Elena Udrea.