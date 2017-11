Liviu Pop: 900 de mii din cei 1,9 milioane de elevi care au dat Bacalaureatul in ultimii 10 ani l-au picat

"In ultimii 10 ani, au finalizat liceul 1,9 milioane de copii si aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat. Dintre acestia, 170.000 sunt pe filiera teoretica, 700.000 pe filiera tehnologica. Atunci, intrebarea simpla este ce facem cu filiera tehnologica. Este bine asa cum e bacalaureatul? Sunt elevii slab pregatiti? Noi oricum in momentul de fata suntem in lucru cu planurile-cadru pentru invatamantul liceal", le-a spus Liviu Pop jurnalistilor.El a precizat ca din 15 decembrie aceste planuri urmeaza sa fie puse in dezbatere publica, dupa care vor fi rescrise programele scolare pentru anul viitor pentru invatamantul liceal."Dar intrebarea ramane aceeasi: este bine organizat examenul de bacalaureat din perspectiva orientarii scolare a elevului? Nu orientam gresit elevii, in conditiile in care 700.000 dintre ei absolventi de la liceele tehnologice nu sunt capabili sa ia examenele de bacalaureat? N-am spus niciodata ca toti absolventii trebuie sa ia examenul de bacalaureat, dar e un semnal, pentru ca e vorba de aproape un milion de oameni care probabil au fost gresit orientati in activitatea scolara. Aici vorbim de bani publici si viitorul tarii noastre", a afirmat Liviu Pop.Intrebat despre intentia de a introduce o noua sesiune de bacalaureat, ministrul Educatiei a raspuns ca deja exista trei sesiuni de bacalaureat: "Discutia pe care incearca sa o poarte unii, vazand rezultatele bacalaureatului, este mutarea sesiunii din august in decembrie sau in februarie. Nu am spus ca e o decizie si nici macar o intentie de consultare la nivelul MEN. Nu vom lua o decizie pana nu se va face o consultare in prealabil. Azi sunt trei sesiuni de bacalaureat. Nu e nimic nou. Important e cum asezam aceste sesiuni. In primavara e bacul olimpicilor, dupa care vine sesiunea din iulie si foarte repede cea din august. Eu cred ca decizia trebuie luata atunci cand vom avea argumentele."