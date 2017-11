Mehedinti: Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR

Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in judetul Mehedinti, fiind nevoie de interventia pompierilor de la descarcerare, scrie News.ro





Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN56, la iesirea din Racova spre Vanju Mare, fiind implicate un autoturism si un TIR.





La fata locului au ajuns doua echipaje de pompieri de la Vanju Mare, o ambulanta SMURD si o alta a Serviciului Judetean de Ambulanta, precum si o autospeciala cu apa si spuma, cu modul de descarcerare.

Pompierii au actionat pentru descarcerarea a doua persoane, a declarat Raluca Tirca.

Ea a precizat ca cele doua victime, un barbat si o femeie in varsta de aproximativ 40-45 de ani, se aflau in stop cardio-respirator in momentul in care au fost scoase din masina, fiind preluate de echipajele medicale. Medicii au facut manevre de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decesul.