 Consiliul National al Rectorilor se intruneste sambata la Iasi

Necesitatea evaluarii tuturor celor 210 scoli doctorale care functioneaza in universitatile romanesti si in Academia Romana se afla printre subiectele care vor fi abordate de Consiliul National al Rectorilor, sambata, la Iasi, potrivit presedintelui Sorin Cimpeanu, scrie Agerpres.

"Universitatile sustin promovarea standardelor de calitate. Este o decizie unanima a Consiliului National al Rectorilor. Agentia Romana de Asigurare a Calitatii Invatamantului Superior (ARACIS), impreuna cu Banca Mondiala urmeaza a ne prezenta metodologia de evaluare a scolilor doctorale", a declarat, vineri, Sorin Campeanu.





El a tinut sa precizeze ca proiectia bugetara pentru anul 2018 alocata invatamantului romanesc si cercetarii reprezinta o alta discutie de pe ordinea de zi.





"Universitatile romanesti sunt ingrijorate, ca sa nu spun mai mult, de proiectia de buget pentru anul 2018, care trebuie sa acopere nu numai cresterile salariale, care sunt necesare si pe care le sustinem, dar trebuie sa acopere si investitiile in educatie, pentru ca trebuie sa acopere si investitiile in educatie. Cercetarea stiintifica si invatamantul superior fara investitii reprezinta un lucru greu de imaginat. Trebuie sa acopere bursele studentilor, care au crescut, dar trebuie sa fie resurse pentru a le putea sa le acordam, trebuie sa sustina activitatile de internationalizare in universitatile romanesti. Sunt lucruri care tin de finantarea universitatilor, sunt lucruri ce tin de managementul universitatilor,sunt lucruri ce tin de calitatea si promovarea invatamantului superior romanesc", a declarat Sorin Campeanu.





El a afirmat totodata ca rectorii asteapta cu mare interes sa cunoasca metodologia pe care Consiliul National de Statistica si Prognoza in Invatamantul Superior o va prezenta cu privire la modul de repartizare a locurilor bugetate de catre statul roman pentru universitatile romanesti.





"Exista strategii adoptate la nivelul Romaniei, strategii asumate in raport cu Uniunea Europeana, prin care sunt recunoscute domeniile de dezvoltare strategica ale Romaniei, fara a neglija niciun fel de alte specializari dar totusi trebuie sa existe o logica a acestor repartitiei acestor locuri bugetate si a finantarii", a declarat presedintele Consiliului National al Rectorilor.

Potrivit programului, intrunirea membrilor Consiliului National al Rectorilor se va desfasura pe parcursul zilei de sambata, urmand ca in cursul zilei de duminica sa fie facuta publica rezolutia discutiilor.