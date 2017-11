Copil de un an si o luna din Ialomita, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei. Numarul de imbolnaviri a ajuns la 9.900

Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri de rujeola inregistrate in Romania este 9.900.Un al 36-lea deces datorat rujeolei, confirmat serologic, a fost raportat la un copil in varsta de un an si o luna, nevaccinat, din judetul Ialomita.Potrivit specialistilor, in saptamana 13-17 noiembrie, au fost raportate inca de 78 cazuri nou confirmate in zece judete.Cele mai multe decese, respectiv noua, s-au inregistrat in judetul Timis unde sunt, de altfel, si cele mai multe cazuri confirmate. S-au mai inregistrat sapte decese in Dolj, sase in Arad, trei in Caras-Severin si cate unul in Bihor, Brasov, Cluj, Calarasi, Neamt, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si Bucuresti).S-au inregistrat cazuri de rujeola in 41 de judete, Tulcea fiind singurul judet fara niciun caz. Peste o mie de cazuri s-au mai inregistrat in judetele arad si Caras-Severin.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania, 9 din 10 parinti isi vaccineaza copiii.