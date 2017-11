Dragnea sustine ca Iohannis stie bine si e la curent demult cu al treilea dosar al sau

'El il vede si il stie bine, e la curent demult cu asta. Nu a spus nimic nou, probabil ca numai cei care iau cateva case de la stat prin fals pot sta acolo', a declarat Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, care a avut loc la Baile Herculane.Afirmatia acestuia vine in contextul in care joi, intrebat daca seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din functie in contextul noului sau dosar de la DNA, Iohannis a spus ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului.'Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul locului, persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului', a afirmat seful statului, inainte de participarea la Summitul social privind promovarea locurilor de munca de la Goteborg.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte savarsite in dosarul 'Tel Drum' in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman