Universitatea Titu Maiorescu, dupa ce Universitatea “Carol Davila” a spus ca unitatea privata a incheiat ilegal contracte cu spitale: Afirmatiile sunt lipsite de temei si tendentioase

Universitatea Titu Maiorescu acuza Senatul Universitatii "Carol Davila" ca "persista in a aduce calomnii grave invatamantului privat acreditat din Romania" si ca afirmatiile Universitatii de stat despre anumite "contracte au fost incheiate ilegal intre spitalele de stat din Capitala si Universitatea Titu Maiorescu" sunt "lipsite de temei si tendentioase".









Universitatea Titu Maiorescu constată, încă o dată, cu surprindere și indignare faptul că Universitatea ˝Carol Davila˝ persistă în a aduce calomnii grave învățământului privat acreditat din România prin folosirea, repetată, cu sens peiorativ a sintagmei, ˝universitate privată˝ la adresa Universității Titu Maiorescu accentuând ideea unei diferențe de calitate între învățământul privat și cel de stat. Evidențiem că Universitatea Titu Maiorescu respectă tradiția de 160 de ani de învățământ medical românesc desfășurat de Universitatea de Medicină și Farmacie ˝Carol Davila˝ din București. Dar această tradiție nu îi conferă dreptul de a blama o întreagă comunitate universitară care participă la procesul de formare a medicilor din România, cu atât mai mult cu cât, cadrele didactice ale Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu sunt absolvenți ai Universității ˝Carol Davila˝ sau chiar cadre didactice provenite de la această instituție. Este inadmisibil ca cel mai înalt for de conducere al unei universități să nu înțeleagă și să nu accepte faptul că Universitatea Titu Maiorescu este o universitate acreditată care acționează în temeiul Legii Educației Naționale și are aceleași drepturi ca orice altă instituție de învățământ superior, indiferent de forma ei de proprietate. Universitatea Titu Maiorescu se impune în peisajul învățământului universitar românesc prin respectarea standardelor de calitate prevăzute de legislația în vigoare și de normele și criteriile Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din România, care a acordat de două ori consecutiv universității noastre calificativul Grad de Încredere Ridicat. În aceste condiții, Universitatea Titu Maiorescu își exprimă dezaprobarea față de scrisoarea deschisă a Senatului Universității de Medicină și Farmacie ˝Carol Davila˝ din București, prin care se aduc acuzații total neîntemeiate la adresa Universității Titu Maiorescu, a conducerii Institutului Clinic Fundeni și a Ministerului Sănătății, respectiv a colaborării dintre Universitate și prestigioasa instituție medicală, care implică atât instruirea și formarea clinică a studenților cât și cercetarea științifică în domeniul medical. Precizăm pentru opinia publică faptul că activitățile didactice și de cercetare științifică desfășurate de Universitatea Titu Maiorescu în spitalele publice și private se realizează în temeiul unor contracte de colaborare încheiate cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute în Ordinul comun al Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Educației Cercetării și Tineretului nr. 140 / 1515 / 2007. Ca urmare, afirmațiile Senatului Universității ˝Carol Davila˝, referitor la faptul că ˝aceste contracte au fost încheiate ilegal între spitalele de stat din Capitală și Universitatea Titu Maiorescu, cu avizul Ministerului Sănătății la solicitarea expresă a managerilor respectivelor unități sanitare ..... ˝ , sunt lipsite de temei și tendențioase, de natură a intimida, cu scopul de crea disensiuni și dizarmonii între participanții la procesul educațional din domeniul sănătății. A susține că prezența în spitale a unor studenți de la Universitatea Titu Maiorescu perturbă calitatea procesului educativ reprezintă o aberație care nu are nimic în comun cu realitatea. Suntem obligați să evidențiem, așa cum am făcut-o și în prima noastră scrisoare din noiembrie 2016, faptul că atât Ministerul Sănătății cât și Ministerul Educației Naționale nu au dat curs sesizărilor Universității ˝Carol Davila˝ tocmai pentru a transmite Universității ˝Carol Davila˝ ideea că trebuie să respecte legea și realitatea. În ceea ce privește ocuparea posturilor didactice, precizăm că Universitatea Titu Maiorescu respectă întru totul dispozițiile legale în domeniu și respinge cu tărie afirmațiile Universității ˝Carol Davila˝ privitoare la unii manageri de spitale care ˝au fost înrolați de către Universitatea Titu Maiorescu în propriul corp didactic, aceștia devenind peste noapte conferențiari universitari˝. De altfel, posturile didactice vacante au fost întotdeauna publicate pe site-ul Ministerului Educației Naționale, așa cum prevede legea, colaborarea dintre Universitatea Titu Maiorescu și spitale precedând concursurile didactice. Cadrul normativ actual care reglementează învățământul medical din România asigură nediscriminarea între instituțiile de învățământ, indiferent de forma de proprietate, publică sau privată, asigurând un mediu concurențial în care pot coexista ambele tipuri de instituții de învățământ, fără a încuraja preeminența vreuneia dintre ele. În aceeași ordine de idei, situația de la Institutul Clinic Fundeni, invocată de Universitatea ˝Carol Davila˝, privind ˝încălcarea flagrantă a legii˝, unde managerul instituției, doamna Dr. Carmen Orban ar fi avut nevoie de gradul didactic de conferențiar obținut prin concurs, inițial la Universitatea Titu Maiorescu, pentru a-și menține funcția de manager al institutului este lipsită de temei și absurdă. Conform Ordinului Ministrului sănătății nr. 1082 / 2010 și a Ordinului nr. 1520 / 2016, calitatea de manager al unui spital nu este condiționată exclusiv de obținerea unui grad didactic universitar. Astfel, doamna doctor Carmen Orban nu a fost nevoită să ˝recurgă la încălcări grave și repetate ale legii în favoarea Universității private Titu Maiorescu˝ pentru a obține funcția de manager, așa cum afirmă Universitatea ˝Carol Davila˝. Este surprinzător cum conducerea Senatului Universității ˝Carol Davila˝ poate să aibă această atitudine referitoare la ocuparea postului de conferențiar, cu îndeplinirea tuturor standardelor în vigoare, de către doamna Dr. Carmen Orban la Universitatea Titu Maiorescu, iar Universitatea ˝Carol Davila˝ îi acordă titlul de conferențiar pe baza aceluiași dosar. Precizăm încă o dată faptul că, Universitatea Titu Maiorescu respinge cu tărie afirmațiile tendențioase și nefondate, care dovedesc faptul că Universitatea ˝Carol Davila˝ nu recunoaște existența universităților private într-un mediu educațional concurențial specific unei societăți democratice, în care sunt asigurate egalitatea de șanse și nediscriminarea. Dimpotrivă, atitudinea instituțională a Universității ˝Carol Davila˝ arată dorința acesteia de a menține monopolul asupra domeniului învățământului superior medical și a rețelei unităților sanitare din București, deși nu deține cu titlu de proprietate niciun metru pătrat din spațiile spitalelor care legal aparțin statului prin instituțiile administrației publice centrale sau locale. Din acest punct de vedere Universitatea ˝Carol Davila˝ nu poate acționa decât pe baze contractuale legale. În concluzie asigurăm opinia publică de faptul că activitatea didactică și de cercetare științifică desfășurată de Universitatea Titu Maiorescu în colaborare cu spitalele din București nu este de natură să aducă prejudicii activității Universității ˝Carol Davila˝ sau bunului mers al procesului didactic, de formare profesională și de cercetare științifică, cele două universității putând desfășura activități academice în rețeaua publică de sănătate din București în egală măsură și din aceleași considerente pentru care ambele universități fac parte cu drepturi egale din sistemul național de învățământ. Universitatea Titu Maiorescu este deschisă unei colaborări pe baze legale cu orice instituție de învățământ și cercetare care înțelege realitățile sociale, politice, economice și juridice actuale.







Membrii Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" au transmis, miercuri, un comunicat de presa in care si-a exprimat "ingrijorarea si nedumerirea" ca de doi ani de zile Universitatea 'Titu Maiorescu' isi desfasoara activitatea educationala medicala in spitalele clinice din Bucuresti prin contracte ilegale.





De asemenea, nemultumirea Universitatii "Carol Davila" s-a indreptat si fata de Ministerul Sanatatii care "refuza, chiar si dupa memorii repetate timp de doi ani, sa ia o pozitie ferma, in raport cu legislatia si sa dispuna rezilierea contractelor ilegale incheiate cu Universitatea privata 'Titu Maiorescu"".









Potrivit Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, "se face dovada ca aceste contracte au fost incheiate ilegal intre spitalele de stat din Capitala si Universitatea 'Titu Maiorescu', cu avizul Ministerului Sanatatii, la solicitarea expresa a managerilor respectivelor unitati sanitare, manageri care, cu dosare profesionale indoielnice, au fost inrolati de catre Universitatea 'Titu Maiorescu' in propriul corp didactic, acestia devenind 'peste noapte' conferentiari universitari".





"Potrivit legii, doar din aceasta pozitie didactica, un medic putea accede spre functia de manager al spitalelor clinice sau sa-si mentina aceasta pozitie. Odata ce proaspetii conferentiari erau numiti in pozitia cheie, aceea de manager de spital, acestia si-au 'manifestat RECUNOSTINTA' fata de Universitatea 'Titu Maiorescu' prin punerea la dispozitie absolut ilegala, prin fortarea si inducerea in eroare a Ministerului Sanatatii, a bazei educationale universitare de stat (spitalele clinice manageriate chiar de ei) tocmai Universitatii private in care fusesera inrolati. Toate acestea, in detrimentul legii si al invatamantului superior medical de stat, obstructionand, in cazul spitalelor din Capitala, activitatea educationala de peste 160 de ani, a Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila"", mai arata comunicatul Universitatii de stat.