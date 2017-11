Mai mult de jumatate dintre medicamentele esentiale pentru pacientii cu TBC, dificil de procurat. 42 de organizatii nationale si internationale cer Guvernului masuri urgente pentru evitarea unei crize

"Situatia pacientilor cu tuberculoza se agraveaza si contribuie la cresterea numarului de pacienti infectati cu tuberculoza rezistenta la tratament (fenomen constatat chiar in Strategia Nationala de Control al Tuberculozei in Romania)", arata semnatarii scrisorii. Peste 1.300 de pacienti si cetateni romani au trimis in ultimele saptamani emailuri catre autoritatile romane in incercarea de a-i face constienti de problema.Printre semnatarii scrisorii se numara Parteneriatul Stop TB Romania, Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Salvati Copiii si organizatii internationale ca TB Europe Coalition, European Public Health Alliance sau TB Alert UK.In prezent, majoritatea medicamentelor esentiale pentru bolnavii cu tuberculoza sunt asigurate in Romania prin donatii provenite de la cateva organizatii internationale, care suplinesc inclusiv din punct de vedere logistic procurarea acestor tratamente. Reprezentanti ai acestor organizatii internationale se numara de altfel printre semnatarii scrisorii deschise. Alocarea de fonduri internationale cu scopul achizitiei de medicamente pentru TBC va inceta in 2018 sau va fi diminuata considerabil. Este nevoie urgenta ca pana in martie 2018, Guvernul Romaniei sa ia masurile legislative si logistice necesare pentru a putea asigura integral accesul pacientilor la aceste medicamente esentiale. Un studiu al Observatorului Roman de Sanatate analizeaza in detaliu situatia medicamentelor pentru TBC in Romania si arata ca din cele 28 medicamente considerate esentiale de Organizatia Mondiala a Sanatatii, in Romania 6 nu sunt incluse pe lista medicamentelor rambursate pentru bolnavii cu TBC, 11 nu au atribuit un pret de decontare si 15 nu au fost achizitionate de Ministerul Sanatatii din fondurile destinate special pacientilor cu TBC. Printre aceste medicamente esentiale se numara Clofazimina, Linezolidul, Kanamicina sau Levofloxacina.Domnului Mihai Tudose, Primul Ministru al RomanieiDomnului Florian Bodog, Ministrul SanatatiiStimati domni,Guvernul Romaniei si-a asumat prin Hotararea de Guvern nr. 121/2015 ca "Tuberculoza in Romania reprezinta o prioritate de sanatate publica". La data trimiterii acestei scrisori, autoritatile romane nu reusesc sa asigure tuturor bolnavilor de tuberculoza "tratamentul complet, continuu si corect administrat", fara sprijinul organizatiilor internationale.Alocarea de fonduri internationale Romaniei pentru sprijin in asigurarea accesului la medicatia necesara bolnavilor cu TBC va inceta in 2018. Daca pana in acel moment Guvernul Romaniei nu va asigura integral accesul la tratament tuturor pacientilor cu tuberculoza, atunci un numar semnificativ de bolnavi vor ramane fara medicamente vitale lor. Prin urmare, va solicitam sa actionati urgent pentru rezolvarea acestei situatii de criza prin luarea masurilor legislative si logistice necesare.Un studiu recent al Observatorului Roman de Sanatate arata ca din cele 28 de medicamente mentionate ca fiind esentiale in tratamentul pentru tuberculoza sensibila si rezistenta la tratament, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, un numar de 15 medicamente esentiale sunt raportate a avea discontinuitati / dificultati in aprovizionare in Romania.Situatia pacientilor cu tuberculoza se agraveaza si contribuie la cresterea numarului de pacienti infectati cu tuberculoza rezistenta la tratament (fenomen constatat chiar in Strategia Nationala de Control al Tuberculozei in Romania). Cele 42 de organizatii semnatare ale acestei scrisori trag un semnal public de alarma in speranta ca Guvernul Romaniei va depune toate eforturile pentru a garanta accesul pacientilor cu tuberculoza la tratament de calitate, complet, continuu si corect administrat.Cu deosebita consideratie,Parteneriatul Stop TB RomaniaFundatia Romanian Angel Appeal (RAA)Observatorul Roman de Sanatate (ORS)Sandra Irbe, Senior Fund Portfolio Manager, Eastern Europe and Central Asia Team, TheGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and MalariaTB Europe Coalition (European Region)Global Coalition of TB Activists (GCTA)European Public Health Alliance (EPHA)European Network for Smoking and Tobacco PreventionTBpeople (European Region)Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC)Salvati Copiii RomaniaAsociatia pentru Sprijinirea Pacientilor cu Tuberculoza Multidrog Rezistenta (ASPTMR)Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate (CPSS)Global TB Community Advisory Board (TB CAB)King's College Institute of Cancer Policy, UKGlobal Health Advocates (European Region)TB Alert UKResults UKTreatment Action Group USATBC Consult NetherlandsTB Coalition GeorgiaAsociatia CaruselFundatia Baylor Marea NeagraAsociatia ACCEPTARAS - Asociatia Romana Anti-SIDAAsociatia Romana a Bolnavilor de Tuberculoza (ARB TB)Centrul Euroregional pentru Initiative Publice (ECPI)Population Services International RomaniaRomanian Harm Reduction Network (RHRN)Society for Education on Contraception and Sexuality (SECS)Alliance for Public Health UkraineSMIT MoldovaFundatia Tineri pentru TineriDose of Love BulgariaSTREAM Trial Community Advisory Board MoldovaSTREAM Trial Georgia Community Advisory BoardFundatia Alaturi de Voi (ADV)Fundatia ParadaFundatia Sens PozitivEuropean AIDS Treatment Group (EATG)EU HIV/AIDS, Tuberculosis and Viral Hepatitis Civil Society Forum