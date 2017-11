Protest la sedinta Comitetului Executiv al PSD de la Herculane: "Condamnatii penali nu pot conduce tara!"

Cateva persoane protesteaza in fata hotelului in care PSD s-a reunit, la Baile Herculane, pentru sedinta Comitetului Executiv National. Protestatarii scandeaza “condamnatii penali nu pot conduce tara”, raspunsul a venit din partea senatorului Ecaterina Andronescu: “nu decideti dumneavoastra, decide poporul”.





Doua persoane au inceput sa strige “condamnatii penali nu pot conduce tara”, tinand in maini o pancarta, in momentul in care premierul Mihai Tudose si presedintele PSD Liviu Dragnea au ajuns la hotelul din Baile Herculane, unde se reuneste Comitetul Executiv National.





Senatorul Ecaterina Andronescu le-a raspuns “dumneavoastra spuneti lozinci", nu decideti dumneavoastra, decide poporul roman”.