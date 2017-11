Iohannis, despre noul dosar al lui Dragnea: M-am exprimat clar din capul locului. Persoane cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului

Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Goteborg, in Suedia, in legatura cu dosarul in care Liviu Dragnea este cercetat pentru organizarea de grup infractional organizat, ca "m-am exprimat clar din capul locului si persoane cercetate sau condamnate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului".









"M-am exprimat din capul locului, persoane cercetate sau condamnate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului. Punct!", a declarat Iohannis.