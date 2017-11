Inalta Curte urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare

ICCJ urmeaza sa judece incepand de vineri contestatia depusa de Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare, dupa ce in urma cu doua saptamani a decis asupra admisibilitatii acesteia, scrie News.ro.





In 3 noiembrie, instanta suprema s-a pronuntat doar asupra admisibilitatii actiunii depuse de Popoviciu.





Puiu Popoviciu, aflat la Londra, a depus contestatia in anulare - o cale extraordinara de atac - in 30 august, avand initial ca termen de judecata data de 20 octombrie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cauza a fost insa amanata pentru 3 noiembrie.





Impotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele cazuri: cand judecata in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti sau cand, desi legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate sau cand inculpatul a fost condamnat, desi existau probe cu privire la o cauza de incetare a procesului penal, potrivit noului Cod de procedura penala.





Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul Ferma Baneasa, vizand fapte legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV. Intrucat nu s-a prezentat la Politie si nici nu a fost gasit de anchetatori pentru executarea pedepsei, Popoviciu a fost dat in urmarire internationala.





El a fost retinut la Londra in 14 august, dupa ce s-a prezentat impreuna cu un avocat la Politia londoneza, care l-a citat la adresa furnizata de catre politistii romani, dupa ce acestia il localizasera pe omul de afaceri. Ulterior, el a fost pus in libertate in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire sterline, fiind obligat sa poarte o bratara electronica de supraveghere. De asemenea, el este obligat sa se prezinte 3 zile pe saptamana la sectia de politie din Londra.





In 17 august, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au trimis autoritatilor judiciare din Anglia mandatul european de arestare pe numele lui Puiu Popoviciu, ceea ce inseamna ca acestea au fost sesizate si vor decide in consecinta.





Ministrul Justitiei spunea ca trebuie sa privim cu prudenta gestul lui Popoviciu de a se pune la dispozitia autoritatilor judiciare londoneze si ca trebuie vazut care este scopul. "Daca scopul ar fi fost acela de a fi predat autoritatilor judiciare romane, el putea putea urca in avion sa vina acasa sau putea merge la Ambasada Romaniei sa se puna la dispozitia autoritatilor judiciare romane si sa intre sub puterea mandatului de arestare. Acum stim ca nu a facut asta si am vazut ca scopul era acela de a ramane sub protectia autoritatilor judiciare engleze. Sigur, Anglia e tara membra a Uniunii Europene, avem decizia cadru, avem legea 302 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala si aici devin incidente prevederile privind punerea in aplicare a mandatului european de arestare", afirma Tudorel Toader.





Puiu Popoviciu este reprezentat de avocatul Louis Freeh, fost sef al FBI, care in 9 august a transmis un comunicat de presa in care se declara "profund dezamagit" de decizia ICCJ in cazul clientului sau, apreciind ca sentinta nu este sustinuta nici de fapte si nici de legislatie.