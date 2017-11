Sindicatele din Penitenciare: Incepe recalcularea executarii pedepselor 

Ordinul Ministerului de Interne referitor la conditiile improprii din aresturi a fost publicat in Monitorul Oficial, iar potrivit Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor toate calculele executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie trebuie refacute, scrie News.ro.









Potrivit sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), avand in vedere ca acest ordin apare cu aproape o luna intarziere de la aplicarea legii recursului compensatoriu (19 octombrie), toate calculele trebuie refacute pentru a fi avute in vedere zilele petrecute in detentie in conditii improprii in aresturi, ceea ce inseamna ca pot aparea si alte erori de sistem si ca, cel mai probabil, vor fi cazuri de detinuti care ar fi trebuit deja pusi in libertate in perioada 19 octobrie-17 noiembrie. Trebuie, de asemenea, refacute calculele pentru liberarea conditionata pentru toti detinutii care, beneficiind de legea recursului compensatoriu, vor intra mai repede in comisiile de liberare conditionata.

"Avand in vedere ca a fost deja un caz in care un detinut a fost tinut in detentie ilegal, asteptam reactia ministrului Justitiei, cel direct responsabil de aplicarea acestei legi in bune conditii, atunci cand se va descoperi ca vor fi si alte persoane care au fost tinute peste termenul legal in detentie", spun sindicalistii din ANP, intr-un comunicat de presa transmis vineri dimineata.

De asemenea, sindicalistii din ANP continua disputa cu ministrul Justitiei privind numarul detinutilor eliberati din penitenciare in prima luna de la aplicarea legii recursului compensatoriu - "gratiere mascata".





Ei spun ca doar joi au fost pusi in libertate conditionat, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, 128 de detinuti, numarul total al detinutilor din penitenciare scazand astfel la 24.336, iar acest trend se va pastra o buna perioada de timp, pe masura ce beneficiarii recursului compensatoriu vor fi prezentati comisiilor de liberare conditionata.

"Cel mai probabil, Tudorel Toader va fi iarasi surprins, insa in perioada 19 octombrie - 15 noiembrie ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, numarul de detinuti din penitenciare a scazut de la 25.798 la 24.464, conform datelor prezentate de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Rezulta, deci, ca au fost pusi in libertate, prin aplicarea acestei legi, un numar de 1.334 de detinuti, din care 674 la termen, asa cum a precizat de altfel si ANP. Restul de 660 au fost pusi in libertate conditionat, acestia intrand mai repede in comisiile de liberare tocmai pentru ca le-au fost scazute pedepsele prin recursul compensatoriu. (...) Pana in 2022 majoritatea beneficiarilor acestei legi vor fi din categoria celor liberati conditionat, iar acest numar va fi extrem de mare si de nepopular, de indata ce criminalitatea va exploda si se va dovedi ca aceasta masura nu are nicio legatura cu modernizarea penitenciarelor", arata Federatia Sindicatelor din ANP.

Sindicatele din ANP spuneau, joi, ca peste 1.200 de detinuti au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, acuzandu-l pe ministrul Justitiei ca dezinformeaza, dupa ce acesta afirma luni ca 650 de detinuti au fost eliberati in baza acestei legi.





Ministrul Justitiei a reactionat, spunand ca aceste cifre prezentate de sindicate sunt eronate. El a anuntat, citand o adresa de la Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), ca din 19 octombrie si pana in 15 noiembrie au iesit din inchisori, ca urmare a intrarii in vigoare a legii recursului compensatoriu, 674 de detinuti.