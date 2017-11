ANM: Vremea va fi din ce in ce mai rece, iar de sambata temperaturile vor ajunge chiar si la valori negative noaptea  

Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii, potrivit news.ro.Tot in weekend un alt ciclon cu o masa de aer cald va patrunde in Romania, provocand ploi abundente in sud si sud-vest, iar de saptamana viitoare, lapovita si ninsori in zonele de deal si de munte. Meteorologii spun ca nu este exclus ca ninsorile sa apara si in restul tarii.Potrivit meteorologului Alina Serban, ciclonul Olaf, care ar fi trebuit sa vina din zona scandinava, s-a risipit, insa a fost inlocuit de ciclonul Peter. Acesta ajunge in nord-vestul Romaniei in noaptea de sambata si se va extinde treptat, acoperind toata tara.Meteorologul a declarat pentru News.ro ca ciclonul are o masa de aer rece, astfel ca temperaturile vor scadea spre 2-4 grade, la inceput in nord si in centru, apoi in restul tarii. Noaptea, valorile termice vor fi chiar si negative.De asemenea, un al doilea ciclon va intra, tot in weekend, in tara noastra dinspre Marea Adriatica. Numa va aduce, insa, o masa de aer cald ce va provoca ploi abundente in sud si sud vest, iar saptamana viitoare, lapovita si ninsoare in zonele de deal si la munte. Reprezentantul ANM a subliniat, insa, ca nu este exclusa posibilitatea ca ninsorile sa apara si in restul tarii.