Mihai Tudose: Cei care vorbesc de cresterea bazata exclusiv pe consum prezinta o falsa problema. Tendinta de consum arata mai degraba modernitate in cazul Romaniei

Mesajul postat, joi seara, pe Facebook de premierul Mihai Tudose:"Dupa ce Washington Post si AFP au raspandit tot felul de "false informatii" privind cresterea economica a Romaniei, numind-o chiar "tigrul Europei", Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare sustine, in Prognoza Economica Europeana pentru toamna lui 2017, ca tara noastra are a doua cea mai mare crestere economica din lume, dupa China.Stam rau. Atat de rau incat am facut a doua rectificare pozitiva din acest an, in care am alocat mai multi bani pentru sanatate, educatie, protectie sociala, infrastructura si alte domenii prioritare ale guvernarii. Totul cu respectarea tintei de 2,96% deficit bugetar.Stam atat de rau incat INS arata ca productia industriala are o crestere record de 7.7% in primele noua luni ale anului.Acesta este adevarul care reiese din cifre, iar cei care sustin ca aceasta crestere este bazata exclusiv pe consum prezinta o falsa problema. De exemplu, Marea Britanie (84,1%), Polonia (76,5%) sau Croatia (77,9%,) sunt tari cu o pondere mai mare a consumului in PIB decat cea a Romaniei (75,9%). Tendinta de consum arata mai degraba modernitate in cazul Romaniei si nu trebuie privita ca o problema. Incercam astfel sa schimbam viziunea asupra acestei false probleme si sa atragem tot ceea ce poate aduce plus valoare proiectului nostru de modernizare a Romaniei."