Liviu Dragnea, despe achizitionarea primului sistem de rachete Patriot: Nu o sa fie probleme

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, joi seara, la Baile Herculane, daca absenta senatorilor de la sedinta Comisiei de aparare in care ar fi trebuit discutata achizitionarea rachetelor Patriot a fost un vot de blam si a negat."In seara asta am dezlegat marea enigma. Cea mai mare parte a senatorilor din Comisia de Aparare, chiar in acea perioada, au fost la o activitate, la invitatia unui sef de institutie importanta. Luni va fi comisia in Senat, luni dupa-amiaza in plen se va vota, marti se ajunge la Camera. Nu o sa fie probleme", a declarat Liviu Dragnea.Intrebat daca nu se incearca blocarea proiectului, Dragnea a raspuns: "Sa fim seriosi!".