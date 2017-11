Klaus Iohannis a semnat decretul pentru eliberarea din functie a judecatoarei Ana Dascalu, a carei pensionare a dus la reluarea de la zero a proceselor lui Dragnea, Tariceanu si Oprea

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Timisoara a doamnei Anca Anastasescu - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Bucuresti a domnului Pavel Filip - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator cu grad profesional de curte de apel la Judecatoria Campulung Moldovenesc a doamnei Doina Merches - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Cluj-Napoca a domnului Octavian-Claudian Chirila - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Petrosani a doamnei Cerasela-Violeta Mihailescu - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Buzau a doamnei Gabriela Stan - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a doamnei Ana Dascalu - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator, presedintele Sectiei penale a Judecatoriei Sibiu a doamnei Carmen-Elena Barsan - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Sibiu a doamnei Monica-Mioara Turcu - pensionare;

Decret privind eliberarea din functia de magistrat judecator, presedintele Curtii Militare de Apel Bucuresti a domnului general-maior (cu doua stele) - in rezerva, Gheorghe Manea - pensionare.

Pe 5 septembrie, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis ca dosarul lui Dragnea (in care liderul PSD este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea a doua membre de partid la DGASPC Teleorman) si cel al lui Tariceanu (judecat pentru marturie mincionoasa) sa fie reluate de la zero, pe motiv ca unul dintre membrii completului, Ana Maria Dascalu, se va pensiona, urmand ca ea sa fie inlocuita cu un alt judecator.Acelasi motiv a fost invocat si in procesul in care Gabriel Oprea a fost trimis in judecata in dosarul masinii de lux cumparate de DIPI si folosita in interes personal, magistratii ICCJ hotarand pe 19 septembrie ca judecata sa se reia de la zero.Ana Maria Dascalu a facut in ultimii doi ani cerere de continuare a activitatii, aprobata de CSM, pentru ca avea varsta de pensionare. Ultima oara, CSM a acordat avizul anual pentru mentinerea in functie a judecatoarei Dascalu la Inalta Curte incepand cu data de 31 octombrie 2016 si pana in 31 octombrie 2017.Decretele semnate joi de presedintele Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale: