Miliardarul rus Dimitri Ribolovlev, cel care a vandut tabloul "Salvator Mundi" pentru 450,3 milioane de dolari, spune ca, "in parte, a fost restaurata valoarea colectiei sale de arta". 

Miliardarul rus Dimitri Ribolovlev, actionar majoritar al AS Monaco, care a vandut tabloul "Salvator Mundi" pentru 450,3 milioane de dolari, a apreciat ca "in parte, a fost restaurata valoarea colectiei sale de arta", informeaza news.ro.

"Datorita profesionalismului si expertizei casei Christie's, vanzarea record a tabloului 'Salvator Mundi' al lui Leonardo da Vinci restaureaza in partea valoarea colectiei de arta. Acest eveniment aduce liniste familiei Ribolovlev, in cadrul procedurilor judiciare initiate in calitate de presupuse victime ale escrocheriei socante comise de Yves Bouvier, care se prezenta ca intermediar, consilier si prieten", a declarat Serghei Sernitin, consilier al miliardarului rus, pentru AFP.

Elvetianul Yves Bouvier a fost acuzat de rus ca i-a supraevaluat 37 de tablouri (Picasso, Modigliani, Rothko, Monet etc), pe care i le-a vandut pentru suma de doua miliarde de dolari, desi valoarea lor ar fi fost de doar 500 de milioane de dolari.

Bouvier i-a vandut, in 2013, lui Ribolovlev "Salvator Mundi" pentru 127,5 de milioane de dolari, dar rusul l-a acuzat ca i-a supraevaluat acest tablou cu 47,5 milioane de dolari, acesta fiind negociat la 80 de milioane de euro.

"Am auzit ca domnul Ribolovlev s-a plans ca a fost escrocat de Bouvier, care i-ar fi supraevaluat tablourile. Ceea ce s-a intamplat demonstreaza ca ceea ce i-a vandut Bouvier a fost la pretul bun. Eu constat ca Bouvier i-a vandut un tablou si patru ani mai tarziu, el l-a vandut cu un profit de 322 de milioane de dolari, ceea ce inseamna ca Bouvier i-a vandut o opera de arta, asa cum a spus mereu", a declarat avocatul elvetianului, Francis Szpiner.

Ribolovev are o avere estimata la 7,4 miliarde de dolari si este pe locul 15 in topul celor mai bogati oameni din Rusia.