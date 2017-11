Basescu, in R. Moldova: Rusia vrea un nou Kaliningrad in Transnistria

Federatia Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene si NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studentii Universitatii Libere Internationale din Moldova, transmite Radio Chisinau.

Traian Basescu a facut aceste declaratii in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca in atare situatie vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federatia Rusa, Ucraina, Romania si Republica Moldova, pentru a permite Chisinaului sa reia controlul asupra regiunii transnistrene.

Totodata, el a mentionat ca din punct de vedere istoric, regiunea transnistreana nu a apartinut Romaniei.

"Aceasta nu inseamna ca Romania are dreptul sa nu tina cont ca este teritoriul Republicii Moldova. Singura solutie este negocierea", a adaugat el.

Traian Basescu a reiterat ca singura solutie ca Republica Moldova sa ajunga in Uniunea Europeana este unirea cu Romania, pentru ca in urmatoarele doua decenii nu se pune in discutie extinderea Uniunii spre Est.