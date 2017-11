Un club clujean anuleaza un concert La Familia dupa ce Sisu si Puya au anuntat ca sustin familia traditionala

Sisu si Puya, membrii "La Familia", au lansat un manifest in care se declara pentru familia traditionala, compusa dintr-un barbat si o femeie, si iau astfel parte la controversa deschisa de cateva luni in spatiul public pe aceasta tema, in opozitie cu cei care sustin ca familia nu ar trebui sa tina cont de sexul celor care o compun."Noi credem ca scena nu ar trebui sa fie o rampa pentru promovarea mesajelor ce sustin intoleranta, rasiste sau xenofobe si nu vrem sa ne asociem imaginea cu sistemul de valori in care Sisu si Puya cred. Noi credem in muzica si in casatorii fericite. Straight sau gay. Acesta este motivul pentru care care am decis sa anulam concertul La Familia", anunta reprezentantii clubului clujean /Form Space.Concertul urma sa aiba loc in 7 decembrie iar cei care au cumparat bilete isi pot primi contravaloarea acestora, la solicitare.