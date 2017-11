​Claudiu Manda: Horia Georgescu a confirmat ca Eduard Hellvig a fost declarat incompatibil de ANI in 2012 si in baza unei informari de la SRI

“Horia Georgescu ne-a spus ca SRI trimitea catre ANI note, informari, cum vreti sa le spuneti, in spete de interes pentru ANI – incompatibilitati si conflict de interese – in baza unui protocol. L-am intrebat daca poate sa dea nume concrete. A spus ca nu-si aminteste. Atunci l-am intrebat noi punctual despre dl Hellvig. “Da, am primit o informare”, ne-a raspuns Georgescu.”, a declarat pentru EVZ presedintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Claudiu Manda.Instanta suprema a admis miercuri, 10 decembrie 2014, recursul lui Eduard Hellvig impotriva sentintei civile din 1 aprilie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti, prin care acesta era declarat incompatibil si a dispus anularea raportului de evaluare nr. 50964/G/II din 9.11.2012 intocmit de Agentia Nationala de Integritate.De asemenea, ICCJ obliga ANI sa retraga de pe website-ul propriu comunicatul de presa din data de 9 noiembrie 2012 si sa publice prezenta hotarare judecatoreasca de anulare a raportului de evaluare.Pe 9 noiembrie 2012, ANI a decis ca Eduard Hellvig, la acea vreme ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, s-a aflat in stare de incompatibilitate, in perioada 7 mai - 31 octombrie, intrucat a exercitat simultan functia de ministru si pe cea de director in cadrul SC Sintezis Birotica SRL.Eduard Hellvig a transmis ANI ca nu detine functia de director al acelei societati si nici nu a exercitat aceasta functie in niciun moment pe parcursul ultimilor ani, insa Agentia sustinea ca, in punctul de vedere depus la dosarul de evaluare, Ministerul Muncii a comunicat faptul ca incetarea efectiva a contractului individual de munca in cazul ministrului a fost operata la data de 31 octombrie 2012.Hellvig a dat in judecata ANI solicitand anularea raportului de evaluare intocmit de inspectorii de integritate. El a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucuresti, insa a avut castig de cauza la ICCJ.