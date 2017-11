Ciorbea, despre infiintarea Avocatului Copilului: Va trebui sa facem lobby serios la Guvern si Parlament pentru finantare

Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a declarat, joi, la o dezbatere despre infiintarea Avocatului Copilului, care a avut loc la Parlament, ca va fi nevoie de un "lobby serios" la Guvern si la Parlament pentru obtinerea unei finantari adecvate anul viitor pentru ca acest nou domeniu sa poata functiona, informeaza news.ro.

"Va trebui sa facem lobby serios, chiar daca in Romania nu avem o lege a lobby-ului, sper sa nu interpreteze cineva ca trafic de influenta - un lobby serios la Guvern si Parlament pentru a avea si o finantare adecvata anul viitor si sa putem trece la crearea acestui domeniu si intrarea lui in functiune nu numai pe hartie, intr-un act normativ, ci in activitatea de zi cu zi, daca se poate chiar din primele zile sau macar din primele saptamani ale anului viitor", a spus Victor Ciorbea.

"Sper ca marti va fi bagata in Senat si cererea de reexaminare formulata de domnul presedinte. O lege ampla de modificare a legii noastre de organizare si functionare consacra pentru Avocatul Poporului si acea sarcina suplimentara, un rol de promotor al drepturilor si libertatilor persoanelor fizice, deci nu numai de aparator. Aceasta lege de modificare prevede si o multime de instrumente care sunt mult mai adecvate pentru a putea veni in sprijinul persoanelor fizice in general si in sprijinul copiilor in particular", a mai spus Victor Ciorbea.

Potrivit lui Ciorbea, Avocatul Poporului, ajutat de Avocatul Copilului - in calitate de adjunct, vor putea introduce actiuni in instanta chiar si atunci cand exista situatii de violenta in familie, cand nu exista acordul parintilor pentru a se face astfel de demersuri.