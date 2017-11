Deputatul Catalin Radulescu spune ca i s-a furat o masina de 150.000 de euro: Ii rog sa o aduca inapoi. Era cat pe ce sa imi fure si semnaturile pe legile justitiei

Radulescu a devenit cunsocut in spatiul public dupa ce a declarat, in legatura cu protestele de asta-iarna, ca are o arma AKM. Autoritatile s-au autosesizat si i-au suspendat permisul de port arma, iar conducerea PSD a decis, in aprilie, sa-l suspende sase luni din partid.Deputatul a afirmat joi ca in masina avea semnaturile colegilor parlamentari pentru modificarea legilor justitiei, dar ca s-a intors si le-a luat cu el."Era cat pe ce sa imi fure si semnaturile pe Legile Justitiei, numai ca am avut asa o inspiratie mergand spre scara blocului si am zis sa le iau, sa ma mai uit un pic pe ele si nu le-au putut lua. Ii rog pe hotii profesionisti care mi-au luat masina sa imi aduca masina, ca legile sunt la mine. (...) Eu nu mai cred in coincidente! (...) Anul trecut am crezut ca un nebun s-a dus exact la masina mea, (...) i-a placut si a tras opt gloante ca deranjez eu uneori. De data asta, chestia asta nu o mai cred, pentru ca s-a intamplat exact cand eu am venit cu aceste modificari ale Legilor Justitiei, Codului penal si Codului de procedura penala", a spus Radulescu, la Palatul Parlamentului.El a explicat ca masina, in valoare de 140.000 - 150.000 de euro, apartine fratelui sau si are sisteme sofisticate, astfel ca nu putea fi furata decat in conditii speciale."Masina fratelui meu este destul de sofisticata, e facuta pe comanda. (...) Ieri, ofiterii de politie (...) au constituit echipe de lucru si mi-au spus ca astfel de masini sunt foarte greu de furat. Deci, au niste sisteme sofisticate, masina asta nu putea porni decat cu telecomanda, telecomanda era la mine, deci nu aveau cum sa o porneasca, iar daca spargi geamul si intri in masina in cinci secunde se blocheaza automat toate usile. (...)Masina (...) nu se poate fura. Era o singura varianta ca sa fie furata masina asta, numai daca erai monitorizat non stop si daca veneau cu un soft special cu un calculator (...) ca sa poata sa iti cloneze cheia. (...) Acolo putea fi luata, fiind monitorizat o perioada lunga de timp de cineva si venit cu o masina dupa tine tot timpul si masina aia, atentie, ca sa poata sa imi deschida masina, ei trebuiau sa fie in spatele meu sau langa mine in momentul in care aveam telecomanda", a mentionat Radulescu.