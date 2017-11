Giurgiu: Coada de TIR-uri de 11 kilometri la trecerea frontierei spre Bulgaria

''Spre mijlocul saptamanii foarte multe tiruri care merg spre Bulgaria, Grecia, Turcia ajung la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu - Ruse si se produce aglomeratie. Aseara coada de tiruri a ajuns pana in localitatea Daia, situata la aproximativ zece kilometri de oras. Am avut deschise toate cele trei artere de circulatie, dar numarul tirurilor este foarte mare'', a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu, Danut Cazacu.Soferii sunt nemultumiti de situatia creata si acuza ca nu pot transporta la timp marfurile.''Mereu se formeaza coada aici, nu stiu ce se intampla, dar merge foarte greu in unele zile. Noi avem marfa de transportat si un orar de respectat'', a sustinut unul dintre conducatorii auto.Pe de alta parte, locuitorii din satele riverane DN 5, respectiv Remus, Fratesti si Daia, acuza ca sunt deranjati, printre altele, de sunetul claxoanelor.''Nu mai putem iesi din case de sunetul asurzitor al claxoanelor, si nu claxoneaza un minut, doua, ci cateva ore. Va dati seama ce larma este de la o coada kilometrica de tiruri, ca sa nu mai spun ca mereu circulatia spre municipiul Giurgiu este ingreunata, pentru ca prima banda este ocupata de tiruri'', a spus un satean din Remus.