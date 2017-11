Dorneanu, presedinte CCR, despre sesizarea lui tariceanu privind Dosarul Belina: O speta complexa si destul de grea

Intrebat daca este o decizie grea avand in vedere ca instanta constitutionala s-a mai pronuntat pe o speta similara, seful CCR a replicat: "La o asemenea intrebare atat de provocatoare nu va raspund. Nu cred ca m-am pronuntat la o asa o speta si va rog sa va uitati bine la tot ce am spus, pentru ca veti merge in alta parte, la altceva. (...) Ma intrebati de cauza de azi dupa ce ne vom pronunta. O sa va dau declaratiile de rigoare".Dorneanu a subliniat ca este o speta care va fi tratata "cu toata seriozitatea", "complexa si destul de grea".El a rugat sa fie asteptat rezultatul dezbaterilor, intrebat despre o eventuala amanare pentru aprofundarea cauzei si daca o hotarare de Guvern are acelasi regim ca si o ordonanta de urgenta."De ce sa anticipez? Stati sa vedem rezultatul dezbaterilor, sa ascultam partile si va vom spune dupa deliberari. (...) De ce ma puneti sa fac aprecieri prin care sa anticipez oarecum solutia? De ce ma puneti in situatia voita, incercata de a gresi? (...) Puteti sa asistati la dezbaterile din plen si la sfarsit (...) vom lua o hotarare in functie de rezultatul lor. O sa primiti si un comunicat si eventuale declaratii", a afirmat presedintele CCR.Potrivit acestuia, nu conteaza faptul ca pentru sustinerea sesizarii va pleda personal ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a adaugat ca oricine putea sa reprezinte Guvernul. Anterior, ministrul Toader anuntase ca a primit delegare de la premierul Mihai Tudose pentru a pleda la CCR in acest caz.