Tudorel Toader sustine in fata CCR sesizarea lui Tariceanu privind Dosarul Belina: DNA nu poate ancheta o hotarare de guvern, doar sa sesizeze instanta de contencios administrativ

Toader a continuat si la iesirea din sedinta CCR sa afirma ca DNA nu poate ancheta imprejurarile adoptarii unei HG: Nu exista in codul penal, in legile speciale, o infractiune care sa se refere in fapta de adoptare a unui act normativ cu incalcarea normelor de tehnica legislativa. Intrebat de ce a aparut in fata judecatorilor constitutionali pentru a sustine sesizarea lui Calin Popescu tariceanu, ministrul justitiei a raspuns ca guvernul este parte in sesizare, asa ca a fost mandata de premierul Tudose sa reprezinte executivul.Anterior, Tudorel Toader a sustinut in fata CCR ca procuroii DNA nu pot ancheta legalitatea, circumstantele sau oportunitatea unei hotarari de guvern, pentru ca legalitatea unei HG este de competenta unei instante de contencios administrativ, iar Parchetul General si DNA nu ii pot lua din competente.Ministrul justitiei a spus ca DNA are doar posibilitatea de declansare a mecanismelor constitutionale de verificare a legalitatii HG prin sesizarea instantei de contencios, dar nu i se poate substitui.Din cele 1.000 de infractiuni prevazute de legea penala nu avem nicio indractiune care sa constate adoptarea unui act normativ cu incalcarea legii. Curtea Constitutionala discuta joi sesizarea presedintelui Senatului , Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina, scrie Agerpres.In opinia lui Tariceanu, conflictul juridic a intervenit ca urmare a cercetarii penale a Directiei Nationale Anticoruptiei asupra legalitatii Hotararii Guvernului nr. 858/2013, respectiv, a Hotararii Guvernului nr. 943/2013.