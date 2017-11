Dupa o luna de recurs compensatoriu au fost eliberati peste 1.200 de detinuti, intr-un an cifra va depasi 8.000. Circa 70-80% se vor intoarce inapoi - sindicat Administratia Penitenciarelor 

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor il contrazice pe Tudorel Toader, care a spus luni ca in urma recursului compensatoriu au fost eliberati doar 650 de detinuti.





"Ministrul Justitiei dezinformeaza Parlamentul afirmand ca, in prima luna aplicare, au fost pusi in libertate in plus un numar de 650 de detinuti , avansand cifra de 25.093 detinuti ramasi in penitenciare. In realitate - conform site-ului ANP - in penitenciare sunt 24.464 detinuti.





In concluzie, conform statisticii oficiale a ANP, de la punerea in aplicare a legii recursului compensatoriu au fost liberati in plus peste 1.200 de detinuti (aproape dublu fata de cat a anuntat ministrul), urmand ca numarul celor liberati in plus sa depaseasca in primul an de aplicare cifra de 8.000 conform estimarilor noastre.



Ceea ce inseamna practic, avand in vedere ca cea mai mare parte (70 - 80%) se intoarce in perioada susamintita, ca vom avea un plus de cel putin 5.000 de infractiuni fata de dinamica normala a criminalitatii. La fel de probabilpvom avea beneficii zero in ceea ce priveste modernizarea sistemului penitenciar, avand in vedere ca investitiile de anvergura in modernizarea penitenciarelor inca sunt la stadiul de anunt", se afirma intr-un material de pe site-ul oficial al Federatiaei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor