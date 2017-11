Un tablou al lui da Vinci a zdrobit la o licitatie toate recordurile din domeniu. "Salvator Mundi" a fost vandut pentru 450 mil. dolari

Casa de licitatii Christie’s estima pictura inainte de licitatie la circa 100 de milioane de dolari."Salvator Mundi" (Salvatorul lumii) a fost adjudecat de un cumparator anonim, care a licitat prin telefon. Christie's a anuntat doar ca este vorba de un colectionar european.Recordul anterior era detinut de “Les Femmes D’Alger”, de Pablo Picasso, care a fost achizitionat pentru 179,4 mil. dolari."Salvator Mundi", tablou de o finete deosebita care il reprezinta pe Hristos, a fost mult timp considerat o copie, inainte ca expertii sa ii ateste autenticitatea.Mai putin de 20 de tablouri semnate de Leonardo de Vinci mai exista astazi.Cu exceptia "Salvatorului Lumii", toate se afla in proprietatea unor muzee sau institutii."Pentru specialistii in licitatii, este Sfantul Graal", spunea, in octombrie, la prezentarea tabloului, Loic Gouzer, de la Christie's.Tabloul de mici dimensiuni (65 cm pe 45 cm), si care a fost restaurat, a fost vandut ultima oara unui colectionar european, a carui identitate este secreta.