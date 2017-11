VIDEO Seful Casei Regale: Starea de sanatate a Regelui Mihai este foarte precara. Are momente cand e constient si momente cand e mai putin constient

"Starea Majestatii Sale este foarte precara. In acest moment, medicii isi concentreaza eforturile pentru a-l mentine intr-o stare confortabila si fara dureri. Previziunile sunt imposibile in astfel de cazuri. Sunt momente mai bune, momente mai proaste, Din fericire, acum situatia s-a stabilizat. Majestatea Sa are si momente cand e constient, momente cand e mai putin constient. Este o evolutie normala in aceasta situatie", a precizat Andrew Popper.Oficialul Casei Regale a explicat si ca nu a mai fost emis un buletin de sanatate semnat de medicii curanti ai Regelui pentru ca legea elvetiana nu le da dreptul sa dea comunicate de acest gen.De asemenea, Amdrew Popper a spus si de ce nu sunt furnizate imagini cu Regele Mihai: "Este foarte normal sa nu se mai dea poze cu Majestatea Sa. Dupa cum am spus deja, situatia sanatatii sale este precara. S-a degradat din punct de vedere fizic. Ar ataca demnitatea Majestatii sale daca aceste poze ar fi publicate in acest moment. Nu dorim ca Majestatea Sa sa fie amintit prin aceste imagini, care nu sunt placute, Este normal ca Regele sa fie in memoria poporului roman asa cum era cand era sanatos".