VIDEO Inundatii puternice in Grecia. Cel putin 14 persoane au murit

Multi dintre cei care au murit erau persoane in varsta ale caror cadavre au fost descoperite in locuintele lor. Suvoaie de noroi rosu au acoperit mai multe drumuri.Cel putin 37 de persoane au fost transportate la spital, iar cateva sunt inca date disparute. Starea de urgenta a fost declarata in unele din zonele afectate."Totul este pierdut. Dezastrul este biblic", a declarat primarul orasului Mandra, Yianna Krikouki."Apa cobora de pe munte, milioane de tone", a spus Stavros Fotiou, viceprimarul Nea Peramos, pentru ERT. "Drumurile noastre sunt complet distruse. 1 000 de case au fost inundate, adica o treime din oras", a adaugat el.Ploile torentiale afecteaza mai multe zone ale Greciei de aproximativ o saptamana.