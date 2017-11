Proiectul de lege referitor la infiintarea Avocatului Copilului, joi in dezbatere publica

Potrivit Avocatului Poporului, joi, va fi organizata o dezbatere publica, la Palatul Parlamentului, dedicata proiectului de lege prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, proiect aflat in dezbatere parlamentara si ai carui co-initiatori sunt Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, si Ministerul Justitiei."Infiintarea unui domeniu distinct al drepturilor copilului in cadrul structurii institutiei Avocatul Poporului reprezinta o prioritate pentru Romania, atat din perspectiva obligatiilor internationale pe care Romania si le-a asumat prin ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, cat mai cu seama a dificultatilor cu care, inca, se confrunta copiii in tara noastra, in exercitarea drepturilor lor (saracie, excluziune sociala, migratia parintilor, neparticipare scolara ori acces limitat la educatie si la asistenta socio-medicala de calitate). La dezbaterea publica vor participa reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, Senatului si Camerei Deputatilor, Guvernului Romaniei si structurilor sale cu responsabilitati legate de promovarea si protectia drepturilor copilului, membri ai birourilor teritoriale ale Avocatului Poporului, ai Consiliului Elevilor, institutiilor internationale si organizatiilor neguvernamentale", arata organizatorii.