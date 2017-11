VIDEO Cum se executa virajul la stanga? Politia spune ca putini fac manevra corect

Citeste pe Stirile ProTV

Sistemul de management al semafoarelor, care ar trebui sa functioneaze, pare apa de ploaie, iar politistii incearca sa rezolve punctual anumite situatii. Ultima gaselnita este virajul la stanga in intersectii.Nu exista sofer in Bucuresti care sa nu vireze la stanga in intersectii de nenumarate ori pe zi. Foarte putini insa executa corect manevra.