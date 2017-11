IGSU, despre accidentul din zona Baicului: Interventia a fost intarziata din cauza unor erori de comunicare; echipajele de la fata locului nu au evacuat victimele din zona si nu au evaluat starea lor

Potrivit IGSU, in seara in care a avut loc accidentul rutier in zona Baicului, in jurul orei 22.15, au fost inregistrate 74 de apeluri la 112, care anuntau doua victime si un incendiu violent.Zona Baicului a fost, pana luna octombrie, in aria de interventie a Detasamentului de Pompieri Obor. Insa, din cauze faptului ca imobilul subunitatii nu mai era sigur, fiind vechi de 82 de ani si avand nevoie de consolidare, s-a decis relocarea echipei de pompieri la subunitatea de pe bulevardul Pache Protopopescu, iar echipa de pompieri de acolo a fost relocata la Detasamentul de Pompieri Morarilor din Soseaua Vergului, zona de interventie aferenta Detasamentului de Pompieri Obor fiind repartizata acestor subunitati.Astfel, pentru incendiul din zona Baicului au fost alertate doua echipaje de stingere de la subunitatea din Pache Protopopescu si o ambulanta SMURD si un echipaj de descarcerare de la Detasamentul Morarilor. Echipajele de stingere au ajuns la locul incendiului dupa aproximativ 10 minute, iar echipajele de prim ajutor si descarcerare dupa aproximativ 15 minute.IGSU precizeaza ca o cauza a intarzierii o reprezinta informatiile primite de la apelanti referitoare la locul accidentului, acestia oferind adrese diferite.De asemenea, in urma cecertarilor s-a stabilit ca a existat o eroare de comunicare intre dispecerul de serviciu de la subunitatea de pompieri de la Morarilor si echipajele operative alertate, care a dus la intarzierea deplasarii la interventie. Mai exact, a fost alertata o autospeciala de stingere in locul autospecialei de descarcerare."Totodata, la momentul ajungerii la locul evenimentului, primele echipaje de stingere a incendiilor au procedat la realizarea dispozitivului de interventie, concentrandu-se pe actiunile de localizare a incendiului si de inlaturare a riscului de explozie cauzat de existenta substantelor usor inflamabile din rezervoarele autoturismelor care ardeau", arata reprezentantii Inspectoratului.Cu toate acestea, spun ei, echipajele nu au evacuat victimele din zona incendiului si nu au evaluat starea lor din primele momente dupa sosirea la fata locului, ceea ce reprezinta o incalcare a procedurilor in astfel de situatii.IGSU precizeaza ca se continua cercetarile in acest caz si vor fi aplicate masuri in consecinta. Accidentul rutier, urmat de incendiu, a avut loc in 7 noiembrie, pe strada Baicului din zona Obor din sectorul 2 al Capitalei , unde doua masini s-au ciocnit, iar in urma impactului au luat foc, incendiul extinzandu-se si la alte autovehicule parcate, sase masini fiind avariate, patru dintre ele de incendiu.O femeie de 35 de ani si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe mare parte din suprafata corpului.