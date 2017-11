Ministrul Consultarii Publice: Trebuie sa gasim o formula prin care, odata cu cresterea salariului minim, sa creasca toate salariile

"Sunt de acord cu federatiile sindicale, ca putem avea o negociere serioasa a contractului colectiv de munca, la nivel de sector. Cred ca trebuie sa gasim o formula, astfel incat odata cu cresterea salariului minim pe economie, toate celelalte salarii sa se majoreze, poate cu acelasi procent, iar daca nu, cu un coeficient, astfel incat sa nu avem o egalitate pe salarizare, in conditiile in care exista o formare diferita, vechime diferita si asa mai departe", a precizat Petrea.De asemenea, acesta mai sustine ca salariul minim pe economie nu asigura sub nicio forma bunastare pentru angajati care sunt, astfel, nevoiti sa faca ore suplimentare pentru a-si spori veniturile."Salariul minim pe economie nu asigura sub nicio forma bunastare pentru angajati, si nu avem coeficienti de ierarhizare sau indici, care sa spuna ca la salariul minim pe economie se aplica un procent care sa mareasca salariul angajatului. Am ajuns, in Romania, in situatia in care multe companii mari au salariile plafonate in baza, noi crestem salariul minim pe economie, dar odata cu acest salariu minim pe economie nu creste si salariul muncitorilor calificati din acea companie si nici al inginerilor. Am ajuns in situatia in care angajatii sa fie nevoiti sa faca ore suplimentare pentru a-si asigura un venit suplimentar", a mai spus ministrul.Totodata, acesta considera ca angajatii sunt solicitati sa efectueze ore suplimentare si pentru ca firmele preiau contracte mari, care necesita personal suplimentar, dar nu gasesc forta de munca bine pregatita."Preiau contracte mari (firmele, n.r.), care necesita forta de munca suplimentara. De cele mai multe ori a angaja forta de munca suplimentara ridica doua probleme, anume costurile pentru munca suplimentara, iar pe cealalta parte, lipsa unei forte de munca bine pregatite, in toate domeniile. Acest lucru duce automat la a solicita angajatilor sa faca ore suplimentare, iar in urma orelor suplimentare si venituri suplimentare, se angajeaza imprumuturi sau alte cheltuieli, iar odata ce se termina aceste contracte, angajatii raman cu datoriile, dar trebuie sa gaseasca o formula ca sa isi suplimenteze veniturile", a adaugat ministrul Consultarii Publice.In context, Gabriel Petrea a subliniat ca, pe termen lung, efectul orelor suplimentare nu este benefic, angajatii putand "sa se bucure pe moment de veniturile in plus", dar din punct de vedere al sanatatii sunt lucruri care se observa in timp.