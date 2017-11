Republica Moldova: O a treia comisie parlamentara a votat pentru introducerea termenului "limba romana" in Constitutie

Tot miercuri, initiativa legislativa privind modificarea art. 13 in Constitutie a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media.Saptamana trecuta, proiectul de lege a fost avizat pozitiv si de Comisia parlamentara pentru economie, buget si finante.Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis in 31 octombrie ca termenul de "limba romana" poate fi utilizat in Constitutie pentru a inlocui formularea "limba moldoveneasca cu grafie latina", utilizata in prezent pentru a defini limba oficiala din Republica Moldova, initiativa apartinand parlamentarilor liberal-democrati, care au elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea art. 13 din Constitutie, aminteste News.ro.Presedintele Moldovei, Igor Dodon, a anuntat recent intr-un interviu ca a gasit voturile necesare in Parlament pentru a bloca initiativa de modificare a Constitutiei."In Parlament se discuta propunerea cu privire la modificarea Constitutiei in favoarea limbii romane. Acest lucru nu va trece... Pentru ca aceste modificari sa fie blocate, este nevoie de 35 de deputati, iar noi avem 24. Cu 11 noi deja am purtat discutii si ei nu vor vota pentru initiativa privind limba romana", a mentionat el.