Victor Ciorbea anunta ca si sindicatele au sesizat Avocatul Poporului in privinta ordonantei de modificare a Codului fiscal

"Liderii sindicali au depus un memoriu legat de ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal", a afirmat Victor Ciorbea, precizand ca in document "se pune accentul, in special, pe mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat".Potrivit lui Ciorbea, in document "sunt mentionate prevederile din Constitutie care in opinia dansilor sunt incalcate de aceasta OUG" si "se face referire in special la caracterul social al statului roman".De asemenea, a continuat el, "sunt mentionate trimiteri la jurisprudenta CCR in materie, iar apoi este enuntata acea trimitere pe care Constitutia o face la tratate si conventii internationale in materie: Carta Sociala Europeana si Codul European de Securitate Sociala".Sindicalistii vorbesc totodata si despre neindeplinirea conditiilor constitutionale pentru adoptarea acestei ordonante de urgenta, a adaugat Ciorbea."Tinand seama de toate memoriile si de toate argumentele, evident ca vom continua analiza si speram ca, intr-un timp relativ scurt, sa ne pronuntam daca in opinia noastra exista motive de neconstitutionalitate si sa ridicam o exceptie de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala", a aratat Avocatul Poporului, Victor Ciorbea.Se actualizeaza.