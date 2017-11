Forumul Judecatorilor din Romania: Raportul MCV obliga Parlamentul sa renunte la modificarea "legilor justitiei" fara sa tina seama de punctul de vedere al CSM

FJR arata ca raportul MCV confirma faptul ca "provocarile la adresa independentei sistemului judiciar din Romania reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare pentru Uniunea Europeana", in conditiile in care Comisia Europeana a apreciat ca "un proces in care independenta sistemului judiciar si punctul de vedere al acestuia sunt apreciate si luate in considerare in mod corespunzator si in care se tine seama de avizul Comisiei de la Venetia reprezinta o conditie prealabila pentru sustenabilitatea reformei si este un element important in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor de referinta stabilite prin MCV".Forumul arata ca, prin Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012, Curtea Constitutionala a Romaniei a apreciat ca, prin faptul ca are calitatea de membru al Uniunii Europene, statului roman ii revine obligatia de a aplica acest mecanism si a da curs recomandarilor stabilite in acest cadru, in conformitate cu dispozitiile art.148 alin.(4) din Constitutie, potrivit carora "Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actele aderarii si din prevederile alineatului (2)"."Asadar, respectand Constitutia Romaniei si intocmai recomandarile din Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare, dat publicitatii astazi, 15 noiembrie 2017, orice dezbatere parlamentara care ignora punctul de vedere al magistraturii este neavenita. Acest punct de vedere este exprimat de Consiliul Superior al Magistraturii si de cateva sute de adunari generale ale instantelor si parchetelor din tara, nemaivorbind de aproximativ 4000 de magistrati care, individual, au solicitat dialog constructiv si respectarea independentei justitiei, printr-un memoriu amintit de raportul Comisiei Europene", se arata intr-un comunicat al FJR.In opinia sa, nu este suficienta nici inregistrarea unei initiative legislative pe rolul uneia dintre Camerele Parlamentului, pentru ca apoi sa fie transformata integral prin intermediul unor amendamente depuse de diversi titulari ai acestui drept sau de "invitati" selectati discretionar si nereprezentativ dintre magistrati de presedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, deoarece avizele emise de Consiliul Superior al Magistraturii si Consiliul Legislativ privesc doar forma initiala a propunerii legislative, iar "amendamentele" proprii sau "viziunile legislative" noi nu sunt insusite sub nicio forma de majoritatea magistratilor.In consecinta, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania apreciaza ca "solutia transparenta si care respecta principiul dialogului interinstitutional si al colaborarii loiale intre autoritatile statului este abandonarea initiativei actuale (profund viciate prin prisma lacunelor, a necorelarilor si a potentialului major de afectare a independentei justitiei) si reluarea procedurii de elaborare a unui proiect solid, in cadrul Ministerului Justitiei, asa cum fusese de la bun inceput asumat".Totodata, ministrul Justitiei are obligatia de a initia si dezvolta un dialog concret, efectiv, cu magistratii, Consiliul Superior al Magistraturii, asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, daca doreste imbunatatirea cadrului legislativ, numai dupa efectuarea studiilor de impact cuvenite, dupa consultarea prealabila a Comisiei de la Venetia si dupa prezentarea unor motivari serioase si credibile referitoare la modificarile propuse, in scopul modernizarii justitiei, in acord cu Mecanismul de cooperare si verificare, mai arata FJR, in comunicatul semnat de judecator Dragos Calin, Curtea de Apel Bucuresti, co-presedinte, si de judecator Ionut Militaru, Curtea de Apel Bucuresti, co-presedinte.